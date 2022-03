Landwirtschaft Knapper Weizen, teurer Dünger: Agrarhändler erwarten deutlich höhere Lebensmittelpreise

München, Düsseldorf Die führenden deutschen Agrarhändler warnen vor weiteren deutlichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Zwar gebe es „keinen Grund, in Deutschland und Europa über eine Hungersnot zu schwadronieren“, sagte Klaus Josef Lutz, Chef des Marktführers Baywa, am Donnerstag. Doch müssten sich Verbraucher auf weiter steigende Preise in den Supermärkten einstellen.

Das erwartet auch der zweitgrößte deutsche Agrarhändler Agravis aus Münster. Der Ukrainekrieg und damit verbundenen Kostensteigerungen bei Getreide würden zu „deutliche höheren Verbraucherpreisen“ führen, warnte Vorstandschef Dirk Köckler. Nach zuletzt 200 Euro pro Tonne sei der Getreidepreis nach dem russischen Angriff auf teilweise 420 Euro pro Tonne gestiegen.

Die Ukraine und Russland stehen für etwa 30 Prozent des Getreideweltmarkts. Russland hat den Export von Weizen bereits weitgehend gestoppt, um die Versorgung der eigenen Bevölkerung zu sichern und Preisanstiege zu vermeiden.

In der Ukraine haben die Bauern in den zurückliegenden Tagen zwar – soweit wie es ihnen möglich war – Saatgut auf Felder ausgetragen. Ob aber im Sommer geerntet und die Ware auf den internationalen Märkten verkauft werden kann, hält Baywa-Chef Lutz für zweifelhaft. Zum einen ist die Arbeit auf den Feldern unter Kriegsbedingungen nur eingeschränkt möglich. Zum anderen fallen viele ukrainische Männer für die Arbeit in der Landwirtschaft aus, weil sie im Militäreinsatz sind.

Damit sind etwa 40 Millionen Hektar Anbaufläche für die Versorgung mit Getreide in Gefahr. Erhebliche Ausfälle wird es wohl allein wegen den zusammengebrochenen Handelswegen geben. Der Weizen aus der Ukraine wird von den Häfen im Schwarzen Meer verschifft, die vom russischen Militär beschossen werden oder bereits in deren Hand sind. Unbestätigten Informationen zufolge haben die Russen zuletzt fünf mit Weizen beladene ukrainische Schiffe entführt.

Über das Schwarze Meer wird das Getreide vorwiegend in den von dort gut erreichbaren Nahen Osten und nach Nordafrika transportiert. Länder wie Ägypten und Libanon beziehen bis zu 80 Prozent ihres Weizenbedarfs von den beiden Kriegsparteien. Diese Regionen werden große Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung bekommen. Experten fürchten, dass Hungersnöte insbesondere in Afrika drohen – und weltweit zu Unruhen führen könnten.

In Deutschland steigen die Verbraucherpreise

In Europa wird es dagegen aus Sicht der Agrarhändler keine Knappheiten geben, die EU wird hingegen als Exporteur von Weizen viel stärker gefragt sein. Baywa-Chef Lutz forderte im gesamteuropäischen Interesse eine einheitliche Reaktion der EU und kritisierte den ungarischen Regierungschef Viktor Urban. Dessen Regierung behält sich vor, Getreideexporte aus dem eigenen Land zu beschränken. Lutz warf Orban offenen Bruch europäischen Rechts vor.

In Deutschland werden Lebensmittel zwar nicht knapp, doch die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen allein im Februar um 5,1 Prozent. Außerdem ist die Ukraine Deutschlands wichtigster Lieferant für Sonnenblumenöl. In einigen Supermärkten kauften die Kunden daher neben Mehl auch in großen Mengen Pflanzenöl auf, was zu leeren Regalen führte.

Der Agrarhändler erwartet einen deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise. (Foto: imago/DeFodi) Baywa-Chef Klaus Josef Lutz

Nun warnen auch die Lieferanten von Honig und Senf vor Engpässen und Preissteigerungen. Aus der traditionell für das Honigangebot wichtigen Ukraine kommen auf absehbare Zeit keine Lieferungen. Senfsaaten wiederum werden von den deutschen Hersteller zur Hälfte aus Russland und zu 27 Prozent aus der Ukraine bezogen.

Teuer wird auf längere Sicht Dünger bleiben, was den Kostendruck auf die heimischen Landwirte nochmal erhöht. Baywa-Chef Lutz rechnet mit keiner schnellen Entspannung. Weil die Preise im vergangenen Jahr zeitweise auf fast das Dreifache angestiegen waren, hätten viele deutsche Landwirte nur zurückhaltend eingekauft. Dadurch haben sie nun geringe Lagerbestände und halten die Nachfrage hoch.

Schon im vergangenen Jahr hat das teure Erdgas die Preise für Stickstoffdünger nach oben getrieben. Denn dieser wird aus Ammoniak gewonnen, bei dem Erdgas gut 80 Prozent der Herstellungskosten ausmacht. Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben die Düngerpreise nochmal zulegt und sind derzeit dreimal so hoch wie noch im Sommer 2021.

Düngermarkt ist wie leergefegt

Das liegt auch daran, dass der Markt wie leergefegt ist. Düngerproduzenten wie Yara aus Norwegen und Borealis aus Österreich haben ihre Produktionen gedrosselt, weil das teure Erdgas die Produktion teils unwirtschaftlich macht. Russland wiederum liefert gar keinen Stickstoff-Dünger mehr aus, um die Mengen für die heimische Landwirtschaft zu sichern. Das hat Wucht, denn das Land ist einer der größten Exporteure von Pflanzennährstoffen überhaupt.

Ein Dünger-Engpass ist Deutschland aber nicht abzusehen. „Wir sind lieferfähig“, unterstrich Lutz. Baywa habe auch jetzt noch Dünger aus europäischer Produktion eingekauft. „Wir können die Landwirte im Rahmen unserer Möglichkeiten beliefern.“

Agrar-Vorstand Marcus Pöllinger ergänzte, man könne auch im Großhandel weiter liefern. Dies gelte bis Ende des Jahres, für 2023 müsse man weitersehen. Man erwarte eher weiter steigende Preise oder bestenfalls eine stabile Entwicklung.

Von der Lieferfähigkeit beim Dünger will Baywa in diesem Jahr profitieren. 2021 stieg der Umsatz des Konzerns um 20 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 26 Prozent auf 267 Millionen Euro.

