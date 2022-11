Landwirtschaft „Noch nie war die Gans so sehr in Gefahr“ – Warum Gänse knapp und teuer sind

Düsseldorf Dieses Jahr müssen die Deutschen für den Gänsebraten deutlich mehr bezahlen. Im Münchener Hofbräukeller etwa kostet die Portion Gans mit Blaukraut und Knödeln derzeit 26,50 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 18,90 Euro – eine Erhöhung um über 40 Prozent.

Wirtin Silja Schrank-Steinberg begründet das damit, dass die Gänse, die sie aus Österreich bezieht, sogar 80 Prozent mehr als im Vorjahr kosten. „Auch unsere Ausgaben für Energie und Löhne sind gestiegen. Wir können aber längst nicht alle Kosten an unsere Gäste weitergeben. Sonst bestellt keiner mehr“, sagt die Gastronomin.

Eine Gans rechne sich für sie wirtschaftlich eigentlich nicht. „Aber wir müssen das Gericht anbieten, weil das die Gäste erwarten“, sagt Schrank-Steinberg. Glücklicherweise bestelle nicht jeder am Tisch eine Gans.

Dass Gänse knapp und teuer geworden sind, liegt nicht nur an höheren Futterkosten infolge des Ukrainekriegs. Hauptursache ist die Geflügelpest, die in Europa grassiert. Lorenz Eskildsen, Vorsitzender des Bundesverbands Bäuerliche Gänsehaltung, konstatiert: „In den vergangenen Monaten haben Gänsezüchter in Deutschland, Polen und Ungarn erhebliche Teile ihrer Bestände verloren.“ Dadurch sei nicht nur die Gänsekeule auf dem Teller, sondern die Existenz vieler Betriebe bedroht. „Noch nie war die Gans so sehr in Gefahr“, sagt Eskildsen.

Die Vogelgrippe (Typ HPAIV H5) ist derzeit von Spitzbergen bis Portugal verbreitet. Anders als früher tritt sie nicht nur saisonal, sondern ganzjährig auf. Das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit erklärt: „Das Risiko einer Übertragung auf Geflügel in Deutschland stufen wir derzeit als hoch ein.“

In diesem Jahr waren bisher 28 deutsche Gänsebetriebe betroffen. 52.000 Tiere starben an der Geflügelpest oder mussten gekeult werden. Im Vorjahr waren es 12.500 Gänse. Einen Impfstoff, auf den Gänsezüchter sehnlichst hoffen, gibt es bisher nicht.

Über 80 Prozent der Gänse, die hierzulande verzehrt werden, stammen aus Osteuropa. Tierschützer kritisieren die dortigen Haltungsbedingungen. (Foto: dpa) Gänsezucht in Deutschland

Deutschland ist bei Gänsen auf Importe angewiesen. Rund 2600 Tonnen Gänsefleisch wurden 2021 im Inland produziert. Eine heimische Gans kostete im Handel im Schnitt 15,95 Euro pro Kilo. „In diesem Jahr sind es drei Euro mehr“, erwartet Eskildsen vom Bundesverband Bäuerliche Gänsehaltung. Etwa 18.200 Tonnen Gänsefleisch werden laut Statistischem Bundesland importiert.

Tierschützer kritisieren Intensivmast im Ausland

Polen liefert mit Abstand die meisten Gänse, die auf deutschen Tellern landen. Weitere Gänse stammen aus Ungarn. Bei Importgänsen lagen die Preise im vergangenen Jahr bei etwa 4,50 Euro. „In diesem Jahr müssen Käufer doppelt so viel zahlen“, sagt Verbandsvorsitzender Eskildsen.

Tierschützer kritisieren seit Langem die Haltungsbedingungen im Ausland. „Ein Großteil der Gänse aus dem Ausland wird in Intensivmast gehalten“, erklärt die Organisation Vier Pfoten. „Hafermastgänse werden noch immer viel zu billig verscherbelt.“

Eine bessere Tierhaltung sei bei solchen Preisen unmöglich. In einigen Ländern würden Gänse noch gestopft oder illegal lebend gerupft, monieren die Tierschützer. In Deutschland ist die Produktion von Gänsestopfleber zwar verboten. In Frankreich, Belgien, Spanien oder Ungarn dagegen ist die Zwangsmast weiter erlaubt.

Das Fleisch von Stopfgänsen wird laut Vier Pfoten durch den Verkauf von Fettlebern mitfinanziert und könne deshalb deutlich günstiger angeboten werden. Das Start-up Gourmey aus Paris arbeitet an einer Alternative ohne Tierqual. Die französische Delikatesse Foie Gras soll aus Zellen in Bioreaktoren gezüchtet werden.

Gänsefleisch gilt als Spezialität. Im Schnitt gönnte sich jeder Deutsche 2021 etwa 300 Gramm. Doch in Zeiten hoher Inflation verzichten viele auf Luxusprodukte. Das spürten die deutschen Spargel- und Erdbeerbauern schmerzlich. Trotz niedriger Preise blieben sie auf ihrer Ware sitzen.

Gastronomen fürchten, dass die Deutschen auch am Gänsebraten geizen. Manche Lokale bieten Gänse nur noch gegen Vorkasse an. Zu groß ist das Risiko, auf Gänsefleisch sitzenzubleiben. Andere Restaurants haben Gänse von der Karte gestrichen, etwa das weltbekannte Münchener Hofbräuhaus am Platzl.

Sprecher Tobias Ranzinger sagt: „Bei uns gibt es heuer nur die kleine Gans, die Ente.“ Das Traditionslokal verarbeite nur hochwertige, regionale Zutaten. Die Einkaufspreise seien derart gestiegen, dass sich ein Gänsegericht zu einem bezahlbaren Preis nicht mehr rentiere.

