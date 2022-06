Landwirtschaft Vertical Farming und Laborfleisch: So will Singapur Lebensmittel nachhaltig produzieren

Bangkok Die Fische, die in den Tanks vor der Küste Singapurs schwimmen, sind unter ständiger Beobachtung. Ein Kamerasystem überwacht, wie schnell jeder einzelne von ihnen wächst – und meldet Hautveränderungen sowie ungewöhnliches Schwimmverhalten, um Krankheitsausbrüche möglichst schnell zu erkennen.

Der deutsche Unternehmer Dirk Eichelberger verwendet die Daten in Kombination mit kontinuierlichen Analysen der Wasserqualität, um die Effizienz seiner smarten Fischfarm laufend zu erhöhen. „Wir haben es geschafft, bei gleichem Futtermitteleinsatz die Wachstumsgeschwindigkeit um 20 Prozent zu erhöhen und die Überlebensquote der Fische von 60 auf über 90 Prozent zu steigern“, sagt er.

Eichelberger sieht sein Unternehmen Singapore Aquaculture Technologies als zukunftsweisend. Ausgerüstet mit Technologie von Siemens – der Konzern aus München ist auch als Investor mit an Bord – will er vorführen, wie die digitalisierte Fischzucht bei der Suche des Stadtstaates nach nachhaltigen Lebensmittelquellen eine zentrale Rolle einnehmen kann.

Neben den steigenden Erträgen liegen die Vorteile aus seiner Sicht auf der Hand: Für die schwimmenden Anlagen muss das dicht besiedelte Singapur keine seiner äußerst knappen Landflächen opfern. Die Zucht in abgeschlossenen Tanks verringert nach Unternehmensangaben eine Schadstoffbelastung der Gewässer. Und durch die lokale Produktion lasse sich CO2 beim Transport einsparen, sagt Eichelberger.

Aktuell bezieht der südostasiatische Inselstaat Singapur fast sämtliche Lebensmittel für seine knapp sechs Millionen Einwohner aus dem Ausland. Die Regierung des wohlhabenden Finanzzentrums will das ändern und peilt an, die Eigenproduktion von Lebensmitteln bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Primär geht es darum, die Metropole autarker in der Versorgung zu machen. Die dabei genutzten Technologien bieten aber auch das Potenzial, deutlich klimafreundlicher zu produzieren.

Vertikale Farmen und Fleisch aus dem Labor

Experimente gibt es inzwischen viele: Im Stadtteil Tampines in der Nähe des Flughafens erproben Forscher den Anbau von Reis mitten in einer Großstadt – und setzen dafür auf eine sogenannte vertikale Farm. Die Methode schont Ressourcen: Statt 2500 Liter Wasser, die in der herkömmlichen Landwirtschaft für ein Kilogramm Reis nötig sind, werden hier nur 750 Liter benötigt.

Mit Blick auf die CO2-Bilanz der von Singapur propagierten mehrstöckigen Gewächshäuser sind jedoch noch Fragen offen: Der Energiebedarf sei deutlich höher als in der konventionellen Landwirtschaft, dafür fielen Emissionen durch lange Importwege weg, heißt es in einer Analyse der örtlichen Universität NTU.

Welcher Effekt größer ist, sei bisher noch unklar. Sollten die vertikalen Farmen ganz auf erneuerbare Energien umsteigen, wäre der Klimabeitrag jedoch klar positiv, heißt es.

Die staatliche Investmentfirma Temasek aus Singapur hat gemeinsam mit Bayer ein Start-up gegründet, das an speziellem Saatgut für den Einsatz in mehrstöckigen Gewächshäusern arbeitet. (Foto: Bayer AG) „Vertikale Farm“

Auch die Start-ups, die in Singapur an alternativen Proteinquellen arbeiten, könnten zu einer Verringerung der Treibhausgase beitragen: Turtletree Labs stellt Milch in Bioreaktoren her und hofft, dass mit der Technologie weniger Kuhherden nötig sein werden, die für den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan verantwortlich sind.

Das kalifornische Unternehmen Eat Just baut in Singapur derzeit eine Großfabrik, die Fleisch aus Zellkulturen liefern soll. Singapur ist das erste Land weltweit, das Laborfleisch zugelassen hat. Der Hersteller verspricht, dass sein Hähnchenfleisch aus Zellkulturen eine bessere CO2-Bilanz aufweist als die Zucht von echten Hennen.

