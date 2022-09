Laxman Narasimhan 1,6 Millionen Dollar Antrittsprämie – Das ist der neue Chef des Kaffeegiganten Starbucks

Der 55-Jährige muss bei Starbucks einige Probleme lösen. Dass er Unternehmen nach vorn bringen kann, hat Laxman Narasimhan bei seinem vorherigen Arbeitgeber bewiesen.

Die Kaffeekette hat einen neuen Chef. (Foto: Reuters) Starbucks-Kaffee

Düsseldorf Die weltgrößte Kaffeekette Starbucks bekommt einen neuen Chef: Laxman Narasimhan steigt im Oktober bei dem Unternehmen ein und übernimmt im April 2023 den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Das teilte das US-Unternehmen mit.

Der indisch-amerikanische Manager war bislang Chef des britischen Henkel-Konkurrenten Reckitt Benckiser. Der Konsumgüterhersteller stellt zum Beispiel das Desinfektionsmittel Sagrotan, Kondome unter der Marke Durex oder den Raumduft Air Wick her. Bei Reckitt zählt die deutsche Milliardärsfamilie Reimann zu den Großaktionären.

Narasimhan war nach nur drei Jahren im Amt am Donnerstagmorgen überraschend zurückgetreten. „Obwohl es schwierig ist, das Unternehmen zu verlassen, ist es die richtige Entscheidung für meine Familie und mich“, so der 55-Jährige. Narasimhans Familie lebt in Amerika.