Lebensmittel Byodo trotzt der Sparwelle bei Bio-Produkten

Düsseldorf Der Wechsel an die Firmenspitze hätte für Stephanie Moßbacher wahrlich einfacher sein können. Im Januar übernahm die 32-Jährige die alleinige Geschäftsführung bei Byodo Naturkost aus Mühldorf am Inn in zweiter Generation. Während Bioprodukte in der Pandemie boomten, hat die Teuerung seit dem Ukrainekrieg viele der Neukunden verschreckt. Sie kaufen nun lieber Bio im günstigen Discounter statt Markenprodukte im Reformhaus oder Biohandel, der stark leidet.

„Auch wir bei Byodo spüren, dass Verbraucher mehr auf ihr Geld achten“, sagt die Unternehmerin. Für ihre Stammkunden spiele der Preis allerdings nur eine Nebenrolle, an der Nachhaltigkeit werde nicht gespart. Das habe sich schon in früheren Krisen gezeigt.

Das Markengeschäft von Byodo, das etwa die Hälfte des Umsatzes des Familienunternehmens ausmacht, wächst zwar nicht so stark wie in den Vorjahren. Dafür legen die anderen Geschäftsfelder des Biospezialisten wie das Catering für Gastronomie, Kantinen und Kliniken und der Verkauf von Bio-Rohwaren stark zu.

„2022 werden wir insgesamt wachsen“, erwartet Moßbacher. Byodo könne die Durststrecke verkraften. „Wir haben uns nicht auf der Sonderkonjunktur der letzten zwei Jahre ausgeruht, sondern Kernprozesse optimiert, neue Vertriebskanäle erschlossen und unser Produktangebot weiterentwickelt.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Naturkost hatte in der Pandemie stark zugelegt. „Es war zu erwarten, dass sich nach Corona die Kaufkraft von gesunden Nahrungsmitteln wieder mehr auf Urlaub und Gastronomie verschiebt. Mit einer so starken Teuerungswelle infolge des Ukrainekriegs konnte aber niemand rechnen“, meint Kathrin Jäckel, Geschäftsführerin des Bundesverbands Naturkost Naturwaren (BNN).

Naturkostläden mit Umsatzeinbruch

Die Deutschen kaufen weiter Bio, aber weniger im Naturkost-Fachhandel. Der leidet derzeit unter zweistelligen Umsatzrückgängen. In der Wahrnehmung der Verbraucher gälten Bioläden als teuer, bedauert Jäckel. Dabei seien Biounternehmen, die jetzt in Bedrängnis gerieten, essenziell wichtig für den grünen Umbau der Lebensmittelwirtschaft, den die Regierung anstrebe. Zuletzt hatten Bio-Lebensmittel einen Marktanteil von 6,8 Prozent.

>> Lesen Sie hier: Deutsche kaufen günstigere Bio-Lebensmittel – erste Fachmärkte insolvent

Der Umsatz von Byodo ist 2021 auf rund 32 Millionen Euro gestiegen – ein Plus von 17 Prozent zum Vor-Corona-Jahr 2019. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 110 Mitarbeiter.

Zum Jahresüberschuss äußert sich Moßbacher nicht, 2020 lag er laut Bundesanzeiger bei 1,7 Millionen Euro. Mit 7000 Euro Startkapital hatte Stephanie Moßbachers Vater Michael die Firma 1985 gegründet. Der Betriebswirt stieß über eine Annonce auf zwei Köche, die in München Tofu herstellen wollten. Moßbacher gefiel die Idee. Der Sojabohnenquark – damals etwas Exotisches – wurde in einem Hinterhof produziert und an die wenigen Bioläden und -restaurants ausgefahren. Als 1992 die Pleite drohte, stiegen die Mitgründer aus.

Moßbacher stellte sich danach breiter auf – mit Ökoring, einem Großhandel für Bioprodukte. Mit der neuen Geschäftspartnerin Andrea Sonnberger, einer Ökotrophologin, baute er eine eigene Biomarke auf: Byodo – Japanisch für „gemeinsamer Weg“.

Viele Bio-Pioniere gehen nun in den Ruhestand. Die Übergabe an die zweite Generation erfolgte bei Byodo Feinkost im Januar. (Foto: © MaxMeissner) Andrea Sonnberger (l.), Stephanie und Michael Moßbacher

Byodo baute bereits früh Kooperationen mit Feinkost-Spezialisten in ganz Europa auf. Davor war Bio eher etwas für Idealisten, für die der Geschmack eine untergeordnete Rolle spielt. Allein unter der Marke Byodo werden inzwischen 160 Bioprodukte angeboten. Pasta kommt aus der Toskana, der Balsamico-Essig aus Modena. „Wir suchen uns bewusst Partner, die ihr Handwerk am besten verstehen, und gehen gemeinsam in die Produktentwicklung“, so Moßbacher.

So war Byodo mit vielen ökologischen Produkten Vorreiter, etwa bei Bio-Bratöl. Vor zehn Jahren kam die erste vegane Majo aus Sonnenblumenprotein statt Ei auf den Markt. „Manchmal waren wir mit Innovationen auch zu früh, etwa mit einer Sandwichcreme“, sagt Moßbacher.

Viele Biopioniere gehen in den Ruhestand

Auch in den Lieferketten für Bio-Rohstoffe hakte es zuletzt. Doch Byodo sieht sich für Krisenzeiten gut aufgestellt. Mit Lieferanten arbeite man meist schon Jahre zusammen. „Hat ein Zulieferer mal Probleme, suchen wir gemeinsam nach einer Lösung.“

Bei Sonnenblumenöl, einer wichtigen Zutat für Byodo-Produkte, spüren die Bayern die Verknappung infolge des Ukrainekriegs besonders. „Die rapide steigenden Energiepreise für die Produktion machen uns aber mehr zu schaffen“, sagt Moßbacher. So musste Byodo bereits die Preise anheben. „Wir haben die Erhöhung über das ganze Sortiment verteilt, damit wir Kunden nicht verschrecken.“

Der Hersteller musste die Preise anheben. (Foto: byodo) Produkt von Byodo

Am Küchentisch war das Thema Bio für Stephanie Moßbacher von klein auf ständiges Thema. Dass sie in zweiter Generation den Bioanbieter leitet, war aber nicht selbstverständlich. Viele Biopioniere gehen nun in den Ruhestand. „Sie sind meist charakterstarke Persönlichkeiten wie mein Vater. Visionäre mit eigenem Kopf, die die Bioidee hartnäckig verfolgten, als sonst keiner daran glaubte“, erklärt die Tochter. „Das bewundere ich und steckt natürlich auch in mir, macht die Nachfolge aber nicht einfacher.“

Ihr Vater und Geschäftspartnerin Andrea Sonnberger sind noch aktive Gesellschafter, halten sich aber aus dem Tagesgeschäft heraus. Stephanie Moßbacher hält zehn Prozent der Firmenanteile, ihr Vater 25 Prozent, Sonnberger 35 Prozent. 2018 übernahm die GLS Beteiligungs-AG, die auf nachhaltige Investments spezialisiert ist, knapp 30 Prozent an Byodo. „Das hat uns schlagkräftiger gemacht.“

Moßbacher bereitete sich schon im Studium auf ihre heutige Rolle vor, spezialisierte sich auf Nachhaltigkeit und Marketing. Berufserfahrung sammelte sie in einer PR-Agentur und bei Burda im Markenmanagement. Vor sechs Jahren stieg sie bei Byodo ein. „Hier kann ich wirklich etwas gestalten“, begründet sie den Schritt. Als Trainee lernte sie alle Bereiche und Mitarbeiter kennen, dann leitete sie Marketing und Produktmanagement und stieg 2020 in die Geschäftsführung mit ein.

Moßbacher will nun die Prozesse bei Byodo weiter digitalisieren. „Bei Einkauf und Logistik können wir noch digitaler und schneller werden. Das senkt zugleich Kosten, damit wir die Preise stabil halten können.“ Für Jäckel vom Naturkost-Verband ist Byodo ist ein Beispiel dafür, wie ein Biounternehmen agil bleiben und mit der Zeit gehen kann.

Intern legt Moßbacher den Fokus verstärkt auf partizipative Führung und interdisziplinäre Teams. „Wir müssen die Firmenkultur in eine neue Zeit bringen, in der viel Eigenverantwortung gelebt wird.“ Probleme, Mitarbeiter zu finden, habe Byodo jedenfalls nicht, betont sie. „Immer mehr Menschen sind Nachhaltigkeit und Sinn wichtig bei der Auswahl ihres Arbeitgebers.“

Mehr: Tönnies, Vion und Co.: Wann schließt der erste große Schlachthof?