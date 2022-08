Lebensmittel Deutschlands größter Fleischproduzent: Welche Marken gehören zu Tönnies?

Produkte des Schlachters finden sich an der Frischetheke, im Tiefkühlregal, im Restaurant und im Tierfutternapf. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Tönnies-Marken und Tochterfirmen.

Das Außengelände des Schlachterbetriebs. Zu den Tönnies-Marken gehören etwa Gutfried oder Böklunder. Tönnies-Betrieb in Rheda-Wiedenbrück

Düsseldorf Die Tönnies-Gruppe ist Deutschlands größter Fleischproduzent und einer der führenden in Europa. 2021 schlachtete das Familienunternehmen mit Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück allein knapp 16 Millionen Schweine. Am Tag produziert Tönnies 750 Tonnen frisches Fleisch und 100 Tonnen tiefgekühlte Convenience-Artikel wie panierte Schnitzel oder Burger. Knapp zwei Millionen Verbraucher kommen jeden Tag mit Produkten von Tönnies in Kontakt – auch in der Kantine oder im Restaurant.

Was die wenigsten wissen: Tönnies ist nach eigenen Angaben auch der größte Produzent von Bio-Schweinefleisch in Deutschland. Das Unternehmen stellt zudem vegetarischen und veganen Fleischersatz her – ebenso Tierfutter für Katzen und Hunde. Petcura in Meppen gehört seit 2017 zu Tönnies.

In dieser Übersicht sehen Sie, welche Marken zu Tönnies gehören.

Tönnies-Marken: Verpacktes Frischfleisch und Convenience

