Lebensmittel Indoor-Farmen und gedruckte Milch: So will Veganz die Wende schaffen

Ludwigsfelde Die buschigen Erbsen wachsen auf weißen Fließbändern, die sich langsam bis auf zehn Meter Höhe hinauf und hinunter bewegen. In einer 12.000 Quadratmeter großen Halle ergibt sich so eine Anbaufläche von etwa 140.000 Quadratmetern. Statt einer sind sechs Ernten im Jahr möglich. „Mit nur fünf Leuten können wir 1000 Tonnen Erbsenprotein produzieren und im Anschluss zu Fleischersatz verarbeiten“, sagt Jan Bredack, Gründer und Chef von Veganz.

Der Vegan-Spezialist hat die Fließband-Farm nicht selbst entwickelt, aber kürzlich vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie die weltweite Alleinlizenz zum Anbau von Lebensmittelpflanzen erworben. Solche Indoor-Farmen sollen helfen, Veganz endlich dauerhaft profitabel zu machen.

Wohl kaum ein Gründer hat seine Firma in zwölf Jahren so stark transformiert wie Bredack. 2011 startete der frühere Daimler-Manager in Berlin mit einem Supermarkt für vegane Produkte. Später entwickelte sich der Händler zum Markenartikler. Die Einzelhandelstochter ging 2017 insolvent.

„Ich habe alles durch: Einzelhändler, Großhändler, Markenmacher, Hersteller, Entwickler. Und jetzt bin ich Bauer“, erzählt der 51-Jährige im neuen Werk in Ludwigsfelde bei Berlin. „Ohne die ständige Transformation würde es die Firma längst nicht mehr geben.“

Veganz absolvierte im November 2021 den ersten Vegan-Börsengang in Deutschland und nahm dabei rund 40 Millionen Euro ein. Ein Jahr hielt sich der Kurs gut. Danach verlor die Aktie mehr als 80 Prozent an Wert – ähnlich wie die Branchengrößen Beyond Meat und Oatly. Das Problem: „Wir waren einer der Vegan-Pioniere. Aber vegane Lebensmittel sind heute nichts Besonderes mehr“, sagt Bredack, der rund 23 Prozent am Unternehmen hält.

Veganz-Aktie: Einstiger Vegan-Pionier leidet unter Nachahmern

Hinzu kam die Inflation, die sich laut Bredack dramatisch auf das Geschäft von Veganz auswirkte. „Kunden kaufen vegane Produkte nun lieber günstig im Discounter als vom Markenanbieter.“ 2022 sank der Umsatz von 30,4 auf 23,6 Millionen Euro.

Seit Gründung schrieb Veganz erst zwei Jahre schwarze Zahlen. Der Verlust lag zuletzt bei 13,3 Millionen Euro. Gab es einst 400 Beschäftigte, sind es heute noch gut 100. Noch zehrt Bredack von den Einnahmen aus dem Börsengang.

Die platzsparende Fließband-Farm soll den effizienten Anbau von Erbsen auf kleinem Raum ermöglichen. Vor Ort soll das Protein dann zu Fleischersatz verarbeitet werden. (Foto: Veganz) Vertikal Farm mit Erbsen

Analyst Jan Bauer von Warburg Research empfiehlt die Aktie aktuell zum Kauf, insbesondere wegen der sehr günstigen Bewertung. Er betont aber, dass es sich um ein „spekulatives Investment“ handelt. Das Unternehmen werde auch in den kommenden Jahren Verluste machen. Er sei aber grundsätzlich optimistisch, weil sich Veganz den geänderten Marktbedingungen anpasse.

Kürzlich hat Bredack das Sortiment radikal beschnitten. Von einst 400 veganen Produkten, meist von Lohnfertigern hergestellt, sind nur noch 50 selbst produzierte Artikel geblieben wie veganer Käse, Fisch und Stangen-Ei.

Analyst Bauer glaubt, dass Veganz über den Hochlauf der Eigenproduktion 2026 den Break-even beim operativen Gewinn (Ebitda) erreichen kann. Unvorhergesehene Belastungen, ein erneuter Markteinbruch oder ähnliche externe Ereignisse könnten aber zu einer durchaus angespannten Liquiditätssituation führen.

Die Zukunft sieht Bredack auch in den platzsparenden Fließband-Farmen. Das Besondere der Fraunhofer-Technologie: Die ständige Bewegung und 16 Stunden Beleuchtung regen den Pflanzenwuchs stark an. „Mit dieser Technik können wir Regionen fruchtbar machen, die heute abhängig von Nahrungsmittelimporten sind“, sagt Bredack.

„Indoor-Farmen sind ein absolutes Zukunftsthema“, ist auch Senthold Asseng, Professor für Digital Agriculture an der TU München überzeugt. Die Farmen werden laut Asseng Landwirtschaft zwar nicht ersetzen, aber als „wichtigen Baustein für unsere Ernährung ergänzen“. Der Durchbruch hänge allerdings davon ab, wie schnell große Mengen Strom aus erneuerbaren Quellen verfügbar seien.

Das Start-up Infarm, das Salat, Kräuter und Pilze in vertikalen Farmen für Supermärkte züchtet, war genau daran gescheitert: Im Mai hatten sich die Berliner wegen der hohen Energiepreise aus Europa zurückgezogen.

Auch Veganz-Chef Bredack denkt bei Standorten für die Fließband-Farmen an „Länder mit viel Sonne“. Die Anbauweise reduziere nicht nur CO2-Emissionen, Wasser- und Landnutzung, sondern ermöglichte auch eine Abkopplung von den Agrarmärkten. Diese werden durch den Klimawandel zunehmend unberechenbar. Gerade Erbsenprotein ist begehrt, derzeit kostet eine Tonne bis zu 7000 Dollar.

„Unser Vertical-Farming-Konzept erlaubt nachhaltigen Anbau und Verarbeitung von Pflanzen vor Ort auf kleinem Raum“, so Bredack. Damit könne Veganz die Wertschöpfungstiefe und Margen erhöhen, erklärt Analyst Bauer. Allerdings seien entsprechende Produktionsmengen nötig.

Die Erbsen können als Proteinquelle direkt zu Fleischalternativen verarbeitet werden. „Unser Schnitzel aus Erbsenprotein sieht aus wie Knäckebrot und ist zwei Jahre haltbar“, erklärt Bredack. In Wasser eingeweicht kann es gebraten werden.

„Wir drucken pflanzliche Milch“

Mit einer weiteren Innovation will Bredack den Markt für Mandel- und Hafermilch aufmischen. „Wir drucken pflanzliche Milch“, erklärt er. Dafür hat Veganz weltweite Patente der US-Firma Vitiprints erworben.

Das gedruckte Produkt namens Mililk sieht aus wie hauchdünner Plätzchenteig auf Butterbrotpapier. Ein DIN-A4-Blatt ergibt einen Liter Hafermilch. Statt schwere Tetrapaks zu schleppen, können Verbraucher die Milch mit Wasser kurz im Mixer selbst zubereiten, wie Bredack demonstriert.

Das rohe Haferkorn wurde zuvor vermahlen und enzymatisch behandelt, damit sich der Eigenzucker im bitteren Hafer entfaltet. Hinzu kommen Kichererbsenprotein, Salz, Kokosöl zum Schäumen und Gellan für Geschmeidigkeit beim Drucken. „Mililk spart Platz, Müll, Transportkosten und damit viel CO2“, sagt Bredack. Eine Lkw-Palette Mililk ersetze neun Paletten Pflanzenmilch im Karton. Der Verkaufspreis sei zudem günstiger.

Mililk soll zunächst in der Gastronomie starten. Das Patent dazu hat Vitiprints in den USA mit Starbucks und McCafé entwickelt. „Für Gastronomie und Hotels löst Mililk viele Probleme. Aufwendige Lagerung und Kühlung entfallen, viele verschiedene Sorten können nach Wunsch gemixt werden“, erklärt Bredack.

Die gedruckte Hafermilch spart Platz und Transportkosten. (Foto: Veganz) Mililk-Blätter

Die platte Pflanzenmilch soll bald auch von Influencern in Markenkooperationen verkauft werden. In den Handel kommt sie im Oktober. Die Produktion in Ludwigsfelde hat gerade begonnen. Bauer rechnet ab 2024 mit nennenswerten Umsatzbeiträgen.

Als zweites Produkt hat das Team gedruckte vegane Kaffeesahne entwickelt. Die tassengroßen Kreise lösen sich auf heißem Kaffee auf. Sie sind auch mit Logos bedruckbar.

Bredack sieht ein großes Potenzial: Der weltweite Markt für Pflanzenmilch soll laut Strategic Market Research von 35 Milliarden Dollar 2021 auf 123 Milliarden Dollar 2030 wachsen.

Ein DIN-A4-Blatt Mililk ergibt mit Wasser vermengt einen Liter Hafermilch. (Foto: Veganz) Gedruckte Pflanzenmilch Mililk

Der Veganz-Chef denkt mit der gedruckten Milch bereits global. In Südafrika ist er nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen mit Bauern, Firmen und Krankenhäusern. Verdienen will er mit Lizenzgebühren. „In wenigen Jahren wird es oldschool sein, Pflanzenmilch aus dem Tetrapak zu trinken“, glaubt er. „Oatly und Alpro müssen sich warm anziehen.“

