Der Streit über höhere Preise zwischen dem Hersteller und dem Supermarkt-Riesen ist eskaliert. Seit acht Monaten beliefert Mars seinen größten deutschen Kunden nicht mehr – und verzichtet auf viele Millionen Euro Umsatz.

Der amerikanische Familienkonzern Mars verkauft Schokoriegel, Spaghetti- und Reisgerichte, Kaugummis und Tiernahrung. Weltweite machte er 2021 rund 45 Milliarden Dollar Umsatz. (Foto: dpa) Schokoriegel

Düsseldorf Spaghetti Miracoli, Snickers oder Twix, Kaugummi von Wrigley oder Airwaves, Tierfutter von Whiskas oder Frolic – Kunden von Edeka und Netto suchen die Produkte von Hersteller Mars seit Langem vergebens in den Regalen. Der größte deutsche Lebensmittelhändler will die außerplanmäßig geforderten Preiserhöhungen des US-Familienkonzerns nicht akzeptieren. Nicht erst seit Herbst, sondern bereits seit Anfang August hat Mars die Belieferung der kompletten Edeka-Gruppe (Netto, Marktkauf) eingestellt, erfuhr das Handelsblatt nun aus Unternehmenskreisen. Der Preispoker der Giganten dauert also schon fast acht Monate.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen