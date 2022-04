Lebensmittel Nestlé kauft Ankerkraut – Auch Frank Thelen verdient an dem Deal

Düsseldorf, Zürich Vor zwei Jahren träumte Stefan Lemcke, Gründer des Hamburger Gewürz-Start-ups Ankerkraut, noch von einem Börsengang. Das hat sich nun erübrigt. Mit Nestlé hat nun der weltgrößte Konsumgüterhersteller die Mehrheit an Ankerkraut, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Details zu Kaufpreis und Anteilen wurden nicht genannt. Nach Medienberichten soll der Schweizer Konzern künftig rund 85 Prozent an Ankerkraut halten – nach Freigabe der Kartellbehörden.

„Für uns ist dieser Schritt eine großartige Chance, denn wir wollen unser Wachstum und unsere Professionalisierung weiter vorantreiben“, sagten Stefan und Anne Lemcke in einer Erklärung. Zuletzt hielt das Gründer-Ehepaar 51 Prozent an Ankerkraut. Die Lemckes und das Management bleiben Gesellschafter, das bestehende Führungsteam soll das Geschäft eigenständig weiterführen. Die Gründer, Anfang 40, bleiben als Markenbotschafter an Bord.

Bekannt geworden war die vor zehn Jahren gegründete Gewürzfirma durch die Teilnahme an der Start-up-TV-Show „Die Höhle der Löwen“. 2016 investierte Juror Frank Thelen 300.000 Euro und erhielt dafür 20 Prozent der Anteile. Für Thelen, dessen Beteiligungsgesellschaft Freigeist Capital nun alle Anteile an Nestlé verkauft, dürfte es einer seiner lukrativsten Deals gewesen sein.

Mitinvestor EMZ Partners jedenfalls, der 2020 für einen ähnlichen Anteil bereits mehrere Millionen Euro gezahlt hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit seinem Exit. Man habe das Investment mehr als verdoppelt, teilte EMZ Partners mit – und das weniger als zwei Jahre nach dem Einstieg im September 2020. Auch Investor Knälmann Ventures hat seine Anteile an Nestlé verkauft.

„Wir sind beide davon überzeugt, viel voneinander lernen zu können und das Beste aus zwei Welten zusammenzubringen. Etwa, wie Marken aufgebaut werden, Trends aufgegriffen werden und Innovationen entstehen“, sagte Marc Boersch, Chef von Nestlé Deutschland.

Premiumgewürze als Ergänzung zu Maggi

Ankerkraut ergänzt das Markenportfolio von Nestlé um eine Linie von höherpreisigen Gewürzen. Bislang sind die Schweizer mit ihrer Traditionsmarke Maggi vor allem bei Gewürzmischungen und Flüssiggewürzen im unteren Preissegment sowie bei Fertiggerichten vertreten. Der Zukauf passt jedoch in die Strategie von Konzernchef Mark Schneider, Premiummarken zu kaufen, die eine höhere Marge versprechen.

Ebenfalls typisch für Nestlés Zukäufe ist es, das Managementteam junger Marken an Bord zu behalten. Sanjay Bahadur, der beim Konzern die Strategie für Übernahmen verantwortet, sagte kürzlich dem Handelsblatt: „Wir wollen keine Talente verlieren, wenn wir zukaufen.“

Das sei für eine erfolgreiche Integration entscheidend. Gründerehepaar Lemcke wiederum verspricht sich neben dem Markt- und Vertriebswissen von Nestlé auch Unterstützung mit kulinarischer Expertise.

Start-ups haben den angestaubten Markt für Gewürze kräftig aufgemischt. Branchenprimus ist mit Abstand das Familienunternehmen Fuchs aus Dissen, zu dem auch die Marke Ostmann gehört. Die Gruppe setzte 2020 rund 557 Millionen Euro um. „Erst den Newcomern Ankerkraut und Just Spices ist es gelungen, diesen Markt neu zu beleben und eine junge Zielgruppe zu erreichen“, sagte Werner Motyka, Partner der Beratung Munich Strategy, im Dezember.

Im Dezember 2021 hat US-Konzern Kraft Heinz 85 Prozent am Düsseldorfer Gewürz-Start-up erworben. (Foto: obs) Gewürze von Just Spices

Damals hatte sich Kraft Heinz an Just Spices mehrheitlich beteiligt. Der US-Lebensmittelkonzern übernahm von Altinvestoren 85 Prozent am Düsseldorfer Start-up mit heute 180 Mitarbeitern. 2021 sollte sich der Umsatz auf etwa 60 Millionen Euro zum Vorjahr verdoppeln. Dabei war Just Spices zumindest 2019 noch nicht profitabel.

Anders Ankerkraut – die Hamburger schreiben nach eigenen Angaben seit 2014 schwarze Zahlen. Der Gewürzspezialist mit mehr als 230 Mitarbeitern machte laut „Lebensmittelzeitung“ zuletzt einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Dieser soll in Deutschland in fünf Jahren auf 100 Millionen Euro steigen.

Stefan Lemcke hatte schon immer ein Faible für exotische Gewürze aus Afrika oder Asien. Seit der Gründung werden Ankerkraut-Gewürze in Glasflaschen mit Korkstopfen verkauft. Zudem gibt es Soßen und Tees. Die ersten Gewürz-Adventskalender bestückten die Lemckes 2013 noch im Wohnzimmer. „Es waren anstrengende Jahre“, sagte Stefan Lemcke einmal.

Jeweils die Hälfte des Umsatzes macht Ankerkraut online und im stationären Handel in Deutschland und Österreich. Hierzulande gibt es fünf eigene Läden. Nestlé will auch von Ankerkrauts Expertise im Direktvertrieb profitieren: Der Konzern will diesen Verkaufskanal ausbauen.

Aber auch die Managementteams zugekaufter Marken müssen liefern. Die klare Ansage von Nestlé lautet: „Die Firmen müssen im Zeitraum von fünf bis sieben Jahren einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen.“

