Lebensmittel Preissprung im Supermarkt: Viele Konsumenten verzichten jetzt auf Fisch und Fleisch

Die Umsätze der Händler brechen infolge der Preissteigerungen ein. Eine Umfrage zeigt, wo es die Verbraucher am härtesten trifft – und wie sie darauf reagieren.

Wegen der Preissteigerungen im Einzelhandel kaufen viele Konsumenten weniger Fischprodukte. (Foto: dpa) Fisch-Regal bei Aldi

Düsseldorf Die Preissprünge bei Lebensmitteln führen zu deutlichen Reaktionen der Konsumenten. Sie geben zwar notgedrungen mehr für ihre Lebensmittel aus. Doch sie wechseln auch zu preiswerteren Marken – und treten bei einzelnen Produkten zuweilen sogar in den Käuferstreik.

Wie eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens POS-Pulse zeigt, trifft die Inflation die Kunden durchaus heftig. So gaben mehr als 98 Prozent der Befragten an, dass die Preise in ihrem Supermarkt höher lägen als im vergangenen Jahr.

Dass Speiseöl infolge des Ukrainekriegs teurer geworden ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Das bestätigten auch 87 Prozent der 715 Befragten. Doch andere Kategorien liegen nur knapp dahinter.

So gaben 81 Prozent an, dass sie jetzt mehr für Milchprodukte, also für Käse, Joghurt oder Butter, ausgeben müssten. Ähnlich sieht es aus bei Fleisch mit 79 Prozent Nennungen und Mehl mit 72 Prozent. Aber auch Obst, Gemüse, Fisch oder Süßwaren haben sich merklich verteuert.

