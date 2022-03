 Lebensmittel: Ukraine-Krieg verschärft Knappheit von Senf und Honig

Ein akuter Engpass an Senf droht derzeit noch nicht, die Preise dürften aber weiter anziehen.

Düsseldorf Honig und Senf dürften durch den Krieg in der Ukraine künftig teurer werden. Das Land gehört mit einer Jahresmenge von etwa 65.000 Tonnen zu den größten Honigproduzenten weltweit. Ein Drittel der Importe der EU stammt von dort. Für Deutschland war die Ukraine im Jahr 2021 mit 13.500 Tonnen das wichtigste Lieferland für Honig, gefolgt von Mexiko und Argentinien.

Mit einem Selbstversorgungsgrad von 33 Prozent ist Deutschland auf den Import von Honig angewiesen. Jeder Deutsche verzehrt im Schnitt ein Kilogramm pro Jahr, ermittelte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Der Honigverband ist alarmiert, denn der Krieg hat die regelmäßigen Lkw-Transporte aus der Ukraine abreißen lassen. Auf Lagerhaltung verzichten die Käufer häufig, so der Verband. „Generell ist ungewiss, wann und ob überhaupt Lieferungen wieder erfolgen können.“

„Die Rohwarensituation bei Honig ist seit Monaten sehr angespannt, die Gründe dafür sind vielfältig“, meint Susanne Ruther, Marketingleiterin des Münchener Honigspezialisten Breitsamer & Ulrich. Honig sei ein Naturprodukt, das nicht beliebig produziert und vermehrt werden kann. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich durch die dramatische Entwicklung in der Ukraine die Situation weiter verschärfen wird.

Die Preise für die Rohware waren zuletzt bereits deutlich gestiegen. Gründe sind eine starke Nachfrage aus den USA, mangelnde Kapazitäten bei Schiffstransporten und höhere Frachtraten. „Das Fehlen der Honigmengen aus der Ukraine wird die Preise verändern und die Lieferfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen“, erwartet der Honigverband. Die fehlenden Mengen aus der Ukraine könnten nicht kurzfristig adäquat durch andere Länder kompensiert werden.

Händlmaier drosselt die Senfproduktion

Ähnlich angespannt ist die Versorgungslage bei Senf. Knapp 52 Prozent der deutschen Importe von Senfsaaten kamen zuletzt aus Russland, fast 28 Prozent aus der Ukraine. Schon Anfang März beobachtete der Verband Kulinaria, der unter anderen Senfhersteller vertritt, eine Rohstoffverknappung. Diese werde sich noch verschärfen – bis hin zu vollständigen Lieferausfällen.

Der Unternehmer ist besorgt: „Aktuell gibt es auf dem Weltmarkt keine Senfkörner mehr zu kaufen.“ (Foto: Händlmaier) Franz Wunderlich, Chef von Händlmaier

Noch gebe es Vorräte in den Silos vieler Hersteller. „Die Aussaat für Senf müsste normalerweise in den kommenden zwei Wochen stattfinden“, sagte Kulinaria-Geschäftsführer Markus Weck. Wegen des Krieges liege der Fokus in der Ukraine sicherlich eher auf dem Anbau lebensnotwendiger Feldfrüchte.

Der deutsche Marktführer für Senf, Develey aus München, bezieht seine Senfsaat unter anderem aus der Ukraine, Kanada und Deutschland. „Aufgrund der Missernte in Kanada 2021 war der Weltmarkt für Senfsaat bereits sehr angespannt“, teilte das Unternehmen mit, zu dem auch die Marken Löwensenf, Bautz'ner und Reine de Dijon gehören.

Develey ist ein wichtiger Lieferant von McDonald’s für Senf und Soßen in etwa 40 Ländern. Stillstand in der Produktion gebe es derzeit nicht, erklärte das Unternehmen, man sei produktionsfähig. Die Preise seien aber deutlich gestiegen. Die Lage werde sich im zweiten Halbjahr deutlich verschärfen.

Der Regensburger Senfhersteller Händlmaier informiert schon jetzt Handelspartner, dass Senf doppelt so teuer wie bisher werden könnte. Grund sei die Kostenexplosion bei Rohwaren, sagte Geschäftsführer Franz Wunderlich. „Und das wird sicher nur der Anfang sein.“

Händlmaier hat bislang zwei Drittel der im Jahr benötigten 10.000 Tonnen Senfsaat aus Russland oder der Ukraine importiert. Man habe zwar alles unternommen, um Saaten etwa aus Kanada zu beziehen, sagte Wunderlich. Aber: „Aktuell gibt es auf dem Weltmarkt keine Senfkörner mehr zu kaufen.“ Ab kommender Woche werde Händlmaier deswegen seine Senfproduktion reduzieren. Dadurch könnte der Hersteller voraussichtlich bis August lieferfähig bleiben.

