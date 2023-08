Lebensmittelbranche Aldi Süd expandiert mit Übernahme in den USA

Der Discounter übernimmt die Ketten Winn-Dixie und Harveys, die besonders im Südosten des Landes vertreten sind. Bis Ende des Jahres will Aldi in den USA mehr als 2400 Filialen betreiben.

Düsseldorf Der Discounter Aldi baut sein Filialnetz in den USA mit einer Übernahme aus. Aldi Süd übernimmt die Ketten Winn-Dixie und Harveys Supermarket, die ihren Schwerpunkt im Südosten der Vereinigten Staaten haben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Zukauf unterstütze die Expansion der Kette in den USA, sagte der dortige Aldi-Chef Jason Hart. Der deutsche Discounter betreibt über 2100 Filialen in den USA. Bis zum Jahresende sollen es Hart zufolge über 2400 Märkte werden. Die Übernahme solle in der ersten Hälfte 2024 abgeschlossen werden.

