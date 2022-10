Lebensmittelbranche Fleisch aus dem Reagenzglas – Gourmey erfindet die Gänsestopfleber neu

Das französische Start-up wagt sich an ein Nationalheiligtum. Die Foie gras aus dem Labor kommt ohne Gänsequälerei aus – und bestätigt einen Trend. Für eine eigene Fabrik wird jetzt Geld eingesammelt.

Das Team um Nicolas Morin-Forest (2.v.r.) erfindet eine französische Spezialität komplett neu. (Foto: Cyril Marcilhacy) Gourmey-Gründer

Berlin Essen aus dem Labor ist für die Pariser Firma Gourmey keine Zukunftsvision, sondern Geschäftsmodell. Und womöglich sorgt ihre Laborkopie für weniger Entrüstung als das Original: das Start-up stellt In-vitro-Gänsestopfleber her. Gourmey will der aus Tierschutzgründen in Verruf geratenen französischen Delikatesse eine neue Chance geben und Foie gras zum Wiedereinzug in die Sterneküche verhelfen.

Der Berliner Risikokapitalgeber Earlybird unterstützt das Vorhaben und führt eine A-Finanzierungsrunde über 48 Millionen Euro an. Earlybird-Partner Christian Nagel sagt mit Blick auf die bisherigen Trends in der Lebensmittelbranche mit pflanzenbasierten Start-ups wie Oatly und dem Mini-Gewächshäuser-Anbieter Infarm: „Wir sehen eine weitere Welle anrollen, die noch eine größere Wirkung haben könnte, weil sie geschmacklich keinen Kompromiss darstellt. Es handelt sich um einen wirklichen Ersatz zu herkömmlichem Fleisch mit hoher Qualität.“ Für Earlybird ist es das erste Investment in Frankreich seit der Eröffnung des dortigen Büros.