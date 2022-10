Lebensmittelkonzern Später und teuer Rückzug: Danone lässt sein Russland-Geschäft fallen

Der französische Lebensmittelriese hielt trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine lange an seinen Aktivitäten in Russland fest. Nun macht Danone eine Kehrtwende.

Laut einem Bericht war es für den Konzern zuletzt immer schwieriger geworden, den Geschäftsbetrieb in Russland aufrecht zu erhalten. (Foto: Reuters) Danone

Paris Der französische Lebensmittelkonzern Danone will sich weitestgehend aus Russland zurückzuziehen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, einen Käufer für sein Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen (EDP) in dem Land zu suchen. Nur an der russischen Sparte für Spezialnahrungsmittel, zu der die Produktion von Säuglingsmilch gehört, will Danone vorerst festhalten.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Danone alle Investitionen in Russland gestoppt. Während sich viele Unternehmen in der Folge ganz aus Russland zurückzogen, verzichtete der Lebensmittelkonzern aber zunächst auf diesen Schritt. Nun teilte Danone mit, dass der Verkauf der zwölf russischen Werke „die beste Option“ für seine Kunden, Angestellten und Partner sei.