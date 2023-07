Zur Paramount Group der Familie Otto gehören 17 große Bürogebäude in New York und San Francisco. Das war lange lukrativ. Doch die Immobilienkrise belastet die Geschäfte.

Das Paramount Plaza in New York gehört der Familie Otto. Doch die lukrativen Zeiten in der US-Metropole gehen langsam zu Ende. (Foto: Paramount Plaza) Beste Lage

New York Als Werner Otto im Jahr 1976 für 82 Millionen Dollar sein erstes New Yorker Hochhaus am Broadway kaufte, war es eine Wette auf eine kaputte Stadt. Für nur 32 Dollar pro Quadratmeter übernahm er mit der neu gegründeten Paramount Group das Gebäude und machte damit einen der besten Deals seines Lebens:

New York erholte sich wieder, die Immobilienpreise kletterten nach oben, und 2020 bewertete ein Investor das Gebäude mit 2,2 Milliarden Dollar.

Über die Jahre haben die Ottos zahlreiche prestigeträchtige Bürohäuser in den USA gekauft. Der Wert der Immobilien der Paramount Group lag zum Ende des ersten Quartals 2023 bei knapp sieben Milliarden Dollar. Insgesamt gehören der Hamburger Handelsdynastie elf Büroimmobilien in Manhattan und weitere sechs in San Francisco.

