Letzte Generation Klimaaktivisten blockieren Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf

Klimaaktivisten haben sich auf den Rollfeldern festgeklebt und den Flugverkehr in der Ferienzeit blockiert. Langsam normalisiert sich der Flugbetrieb wieder.

Laut der Gruppe Letzte Generation verschafften sich die Aktivisten über den Sicherheitszaun Zugang zum Flughafengelände. (Foto: dpa) Klebeaktion am Flughafen Hamburg

Frankfurt Mitten in der Ferienzeit haben sich Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation am Donnerstagmorgen auf die Rollfelder des Hamburger und des Düsseldorfer Flughafens festgeklebt. Weil Starts und Landungen aktuell nicht möglich seien, sei der Flugbetrieb bis auf weiteres eingestellt, teilte der Flughafen Hamburg am frühen Vormittag mit.

Gegen zehn Uhr wurde der Flugbetrieb dann wieder aufgenommen. Auch in Düsseldorf kam es zu Einschränkungen im Luftverkehr. Auch dort sind die Flugbahnen laut einer Polizeisprecherin inzwischen wieder frei. Dennoch müssten Passagiere auch in den nächsten Stunden noch mit Verzögerungen rechnen, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Die Aktion trifft Hamburg am ersten Tag der Sommerferien. Nach eigenen Angaben rechnet der Flughafen der Hansestadt eigentlich mit rund 330 Starts und Landungen etwa 50.000 Passagieren. Doch wegen der Aktion mussten 17 Ankünfte und 19 Abflüge gestrichen werden. Auch nach Ende des polizeilichen Einsatzes könne es ganztätig zu Flugausfällen und Verzögerungen kommen, teilte die Airport-Führung mit.