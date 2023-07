Lidl Wie ein Discounter sein Deutschlandgeschäft umbaut

Zehn bist 15 neue Filialen will Lidl in Deutschland pro Jahr eröffnen, bevorzugt in den Metropolen.

Düsseldorf Lidl-Chef Kenneth McGrath baut die Führung der wichtigsten Landesgesellschaft um: Neue Geschäftsführer und eine schlankere Struktur sollen Lidl Deutschland genau 50 Jahre nach der Gründung angesichts des immer härter werdenden Wettbewerbs und der wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen widerstandsfähiger machen.

Deutschlandchef Christian Härtnagel bleibt im Amt, bekommt aber einen Stellvertreter an die Seite gestellt. Dieses Amt übernimmt Jan Bock, der bisher Bereichsvorstand im Einkauf bei Lidl International ist. Er übernimmt die Verantwortung für den Bereich Ware und den neu geschaffenen Bereich Kunde, unter den auch das Marketing fällt.

Ziel ist es, mehr Tempo in die Entscheidungen zu bringen. Härtnagel betonte, das Unternehmen gehe „konsequente Schritte, um Entscheidungswege zu verkürzen, Strukturen und Prozesse zu verschlanken und das Unternehmen insgesamt zukunftsfest auszurichten“. Dazu werden auch einige Geschäftsführer ausgetauscht.

Neu in der Geschäftsleitung ist Arnd Pickardt. Der Marketingspezialist hatte Karriere bei Lidl gemacht, das Unternehmen aber 2018 in Richtung Tchibo verlassen. Nun kehrt er zurück, um die Marke Lidl im hart umkämpften Deutschlandmarkt gegen die Rivalen von Aldi noch stärker zu positionieren.

Verschlankt wird die Betreuung der Regionen. Statt sechs Geschäftsführern für die Regionen gibt es künftig nur noch zwei: Andreas Liepka betreut die Region Nord, Christian Steimle wechselt von Lidl Schweiz nach Deutschland und betreut die Region Süd. Damit solle eine „direktere, noch effizientere und umfassendere Betreuung des Kerngeschäfts“ sichergestellt werden, hieß es.

Lidl will in Metropolen expandieren

Drei Führungskräfte müssen die Deutschland-Geschäftsführung verlassen. Für Dominika Kubisch (Einkauf), Maximilian Wiedmann (Immobilien) und Benny Klein (Regionen) gebe es jedoch neue Aufgaben im Unternehmen, teilte Lidl mit.

Lidl Deutschland feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. 1973 eröffnete Gründer Dieter Schwarz die erste Filiale in Ludwigshafen. Anfangs orientierte er sich an den Erfolgsprinzipien von Aldi, entwickelte daraus aber rasch sein eigenes, schnell wachsendes Geschäftsmodell.

Doch mittlerweile sind die Wachstumsmöglichkeiten im Deutschlandgeschäft begrenzt. „Der deutsche Markt ist in Bezug auf die Anzahl der Filialen ein gesättigter Markt“, räumte Härtnagel kürzlich im Interview mit dem Handelsblatt ein. „Wir haben mit unseren über 3250 Filialen ein umfassendes Netzwerk geschaffen“, sagte er.

„Weiße Flecken“ gebe es zwar nur noch wenige, Lidl wolle aber speziell in den Metropolen in den kommenden Jahren noch expandieren, so Härtnagel. Geplant sind zehn bis 15 neue Filialen pro Jahr.

Eine Herausforderung sind für Lidl zugleich die stark steigenden Kosten, insbesondere bei der Energie, wie Härtnagel bestätigte. Auch deshalb ist es offenbar wichtig, die Organisationsstrukturen schlanker und effizienter zu machen.

