Lieferdienst Aggressive Übernahmestrategie stürzt Lieferando-Mutter in hohe Verluste

Das Unternehmen hat in der Pandemie profitiert, doch jetzt wird die wirtschaftliche Situation wieder schwieriger.

Düsseldorf Abschreibungen auf übernommene Firmen haben die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway im abgelaufenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gezogen. Der Verlust lag bei 5,7 Milliarden Euro, davon 4,6 Milliarden allein auf Firmenwertabschreibungen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Dafür seien hauptsächlich gesamtwirtschaftliche Faktoren wie steigende Zinsen verantwortlich.

Die von dem Niederländer Jitse Groen gegründete Lieferpattform Takeaway.com hat durch den Zusammenschluss mit Just Eat 2019 und die anschließende Übernahme des US-Konkurrenten Grubhub ihre Größe mehr als verachtfacht. In den vergangenen vier Halbjahren jedoch ist der über die Plattform erzielte Umsatz nicht mehr gewachsen.

Ohne die starke Inflation wäre aber wohl selbst dies nicht erreichbar gewesen. Firmenchef Groen räumte ein, dass es an den höheren Preisen der Restaurants, für die das Unternehmen ausliefert, lag, dass der Umsatz pro Bestellung gestiegen ist.

Zunächst aber will sich Just Eat Takeaway jetzt darauf konzentrieren, wieder Gewinne zu erzielen. „Im Jahr 2022 war es unsere Priorität, die Profitabilität zu verbessern und unser Geschäft zu stärken“, erklärte Firmenchef Groen. Immerhin konnte das Unternehmen 2022 wieder einen bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 19 Millionen Euro erzielen. Im Jahr zuvor hatte das Ebitda bei minus 350 Millionen Euro gelegen.

Das Ziel ist, im laufenden Geschäftsjahr die Profitabilität weiter zu steigern. So plant das Unternehmen, den operativen Gewinn wieder auf 225 Millionen Euro zu erhöhen. Damit hätte es aber noch nicht das Niveau der Jahre 2019 und 2020 erreicht.

An der Börse ist dieser Optimismus noch nicht wirklich angekommen. In den vergangenen zwei Jahren hat die Aktie fast 75 Prozent ihres Wertes verloren und lag zeitweise nur noch knapp über zwölf Euro. Ende vergangenen Jahres erholte sich der Kurs etwas, rutscht aber seit Jahresbeginn wieder ab. Nach der Präsentation der Jahresergebnisse startete die Aktie am Mittwoch erneut im Minus und lag zeitweise unterhalb von 20 Euro.

Einer der Lichtblicke ist der deutsche Markt, wo Just Eat Takeaway seit der Übernahme des Geschäfts des Konkurrenten Delivery Hero mit weitem Abstand Marktführer ist. Dieser Markt sei hochprofitabel, sagte Firmenchef Groen.

19 Milliarden Euro bereinigten operativen Gewinn konnte Just Eat Takeaway im abgelaufenen Jahr erzielen.

Dabei waren die Voraussetzungen für ein profitables Wachstum gut. Die Jahre der Pandemie hatten die Zahl der Bestellungen bei allen Lieferdiensten ansteigen lassen. Damit hatte auch Just Eat Takeaway die Bestellungen 2021 knapp über die Marke von einer Milliarde Orders treiben können.

Dieses Niveau jedoch konnte das Unternehmen nicht halten, als nach den Lockdowns die Restaurants wieder normal öffneten. Just Eat Takeaway betont jedoch, dass die Zahl von 984 Millionen Bestellungen 2022 noch über dem Niveau der Zeit vor der Pandemie lag.

Kein Käufer für US-Tochter Grubhub in Sicht

Um wieder Kraft zu sammeln, hat Just Eat Takeaway schon im vergangenen Jahr begonnen, die massiven Übernahmeaktivitäten wieder zurückzudrehen. So wurde im vergangenen Jahr die Beteiligung an dem brasilianischen Lieferdienst iFood für 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

Käufer war der Investor Prosus, der auch Großaktionär des Konkurrenten Delivery Hero ist und sich in den vergangenen Jahren ein großes Portfolio an Lieferdiensten zusammengekauft hat. Prosus hatte auch versucht, Just Eat zu übernehmen, war dabei aber Takeaway.com unterlegen. Dieser Übernahmekampf hatte den Kaufpreis jedoch in die Höhe getrieben.

Als noch problematischer hat sich für Just Eat Takeaway jedoch die Übernahme von Grubhub in den USA im Juni 2020 erwiesen. „Ich bin begeistert, dass wir das größte Unternehmen für Essenslieferdienste außerhalb Chinas schaffen können“, hatte Groen damals noch gejubelt. Keine zwei Jahre später kündigte er an, dass sich das Unternehmen wieder von Grubhub trennen wolle.

Der US-Zukauf hat sich für Just Eat Takeaway als teurer Fehlgriff herausgestellt. (Foto: imago images/Levine-Roberts) Grubhub-Fahrer in New York

Ein Käufer ist jedoch angesichts des schwieriger werdenden Marktes noch nicht in Sicht. In den USA ist der Wettbewerb hart, es gelang Grubhub nicht, sich gegen die Konkurrenten Doordash und Uber Eats durchzusetzen. Außerdem verordneten etliche US-Städte eine Begrenzung der Provisionen, die Lieferdienste von den Restaurants nehmen dürfen.

Dies allein kostete Just Eat Takeaway im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 132 Millionen Euro an operativem Gewinn. „Die Begrenzung der Provisionen ist in der Tat im Moment eine der größten Hürden für einen möglichen Verkauf von Grubhub“, räumte Firmenchef Groen bei der Vorstellung der Ergebnisse ein.

