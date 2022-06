 Lieferdienst: Aktionärsvertreter rechnen vor der Hauptversammlung mit Delivery Hero ab

Düsseldorf Trotz verdoppeltem Jahresumsatz machte Delivery Hero auch 2021 keinen Gewinn. Während viele Analysten den Lieferdienst weiter positiv bewerten, mehrt sich die Kritik von Aktionären – etwa auf der kommenden virtuellen Hauptversammlung am Donnerstag.

Cornelia Zimmermann, Spezialistin für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, stellt fest: „Delivery Hero hat für 2021 keine heldenhaften Zahlen abgeliefert“. Mit einem „geschäftspolitischen Schlingerkurs“ habe der Essenslieferdienst Vertrauen verspielt, kritisiert sie.

Nachdem sich der Konzern im Dezember nach wenigen Monaten wieder aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat, sei der Aktienkurs „weiter in den Keller befördert“ worden. Schuld daran seien auch „die anhaltenden Verluste“. Im vergangenen Geschäftsjahr verbrannte Delivery Hero vor Steuern und Abgaben 1,075 Milliarden Euro.

Ein Problem für das Geschäftsmodell dürfte die weiterhin steigende Inflation sein. Zur Hauptversammlung hat die Deka eine Liste mit 20 kritischen Fragen veröffentlicht. Die Fondsgesellschaft rechnet darin mit dem Management des Essenslieferdienstes ab: „Umsatzwachstum alleine reicht uns schon länger nicht mehr, es müssen endlich Gewinne eingefahren werden“, mahnt Zimmermann.

Positive Sicht von Analysten – Kleinanleger halten dagegen

Auch Marc Liebscher, Anwalt und Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK), kritisiert Delivery Hero. Die SdK ist skeptisch, ob der Konzern noch positive Skaleneffekte erzielen kann: „Die Hoffnung, dass ein Umsatzwachstum zu Margenwachstum führt, wird immer weniger“, sagt er.

2021 verdoppelte der Konzern zwar seinen Umsatz auf 5,8 Milliarden Euro. Liebscher findet es aber „erstaunlich, dass die Rentabilität trotzdem kaum gestiegen ist“. Delivery Hero sei eine „Aktie für sehr risikobewusste Investoren“. Entscheidend dafür seien laut Liebscher die kontinuierlichen Verluste und die fehlenden positiven Skaleneffekte.

Hinzu komme, „dass Delivery Hero leider noch eine Start-up-Mentalität hat“. Geschäftsberichte würden etwa spät veröffentlicht, im Bericht zum ersten Quartal wurde die Zahl der Bestellungen nicht mehr angegeben. Der Konzern „verliert durch solche Patzer an Transparenz und Glaubwürdigkeit“, kritisiert auch Zimmermann von der Deka Investment.

Viele Analysten dagegen glauben an das Geschäftsmodell. Banken wie Goldman Sachs, UBS und Barclays Capital raten zum Kauf von Delivery-Hero-Aktien. Während die Aktie aktuell weniger als 32 Euro wert ist, geben die Analysten Kursziele von 70 bis 125 Euro aus.

Barclays senkte zwar das Kursziel auf 69,50 Euro, also dem Niveau von Anfang Februar, ließ die Bewertung aber auf „Overweight“. Damit rät sie dazu, die Aktie im Depot überzugewichten. Die Landesbank Baden-Württemberg empfiehlt zwar ebenfalls den Kauf, senkte das Kursziel aber von 64 auf 44 Euro.

Neutral bewerten lediglich JP Morgan und die Deutsche Bank Delivery Hero. Die Analystin der Deutschen Bank rät die Aktien zu halten, bei einem Kursziel von 50 Euro. Daten aus Südkorea, wo der Konzern 2021 den Dienst Woowa gekauft hatte, zeigten, dass das Niveau der Nachfrage aufgrund höherer Liefergebühren gefährdet sei.

US-Investor: „Delivery Hero hat keine Seele“

Der US-Investor Kevin Carter ist gelassener. Über seine Fonds FMQQ und den Schwellenländer-Fonds EMQQ, den er mit der Investmentplattform HANetf betreibt, hält er fast 160.000 Aktien von Delivery Hero. Der EMQQ liegt derzeit rund 23 Prozent im Plus. Sein Fonds FMQQ hat seit dem Start im Januar 2022 bis zu 39 Prozent an Wert verloren.

Dass der Aktienkurs von Delivery Hero gefallen ist, überrascht ihn nicht: „Alle vergleichbaren Dienste sind um zirka 70 Prozent runtergegangen“. Einige Online-Lieferdienste müssten ihre Anteile an anderen Unternehmen veräußern.

Carter denkt nicht daran, seine Aktien von Delivery Hero zu verkaufen. Seine Kaufkriterien für Aktien sind simpel: „So lange die Aktien öffentlich gehandelt werden, das Unternehmen E-Commerce macht und eine Marktkapitalisierung über 300 Millionen Dollar hat, kaufe ich.“ Dass Delivery Hero verlustträchtig ist, sei für Investoren nicht problematisch: „Amazon hat 20 Jahre lang nach Geld gefragt, weil es ein unprofitabler Buchladen war.“

Ein strukturelles Problem sieht er aber im Aufbau von Delivery Hero. Der Konzern sei anders gewachsen als ein Start-up von einem Unternehmensgründer, das organisch wächst: „Delivery Hero hat keine Seele“, meint Carter. Der Essenslieferant ist vor allem durch Übernahmen von Konkurrenten gewachsen. Damit habe es der Konzern schwerer als klassische erfolgreiche Start-ups.

Den Schritt, sich aus dem Deutschlandgeschäft zurückzuziehen, findet er logisch. Denn „wenn sie wachsen wollen, müssen sie mehr in entwickelnde Länder gehen, wo die Lohnkosten geringer sind“, sagt Carter.

Für Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger ergeben sich daraus arbeitsrechtliche Fragen. Das Geschäftsmodell von Delivery Hero „basiert darauf, dass Fahrer schlecht bezahlt werden“, sagt der Anlegerschützer. In manchen Regionen würden aber Mindestlöhne eingeführt, in anderen streikten die Fahrer für bessere Bezahlung, etwa bei einer Konzerntochter in Dubai.

Cornelia Zimmermann von der Deka Investment hat eine Reihe kritischer Fragen zur „Fair Pay Initiative“ von Delivery Hero, die sie auf der Hauptversammlung stellen will: „Wir erwarten von Delivery Hero eine Selbstverpflichtung, dass auch in Niedriglohnländern existenzsichernde Löhne gezahlt werden.“

Delivery Hero: Letzte Hauptversammlung als Dax-Mitglied

Die Hauptversammlung am Donnerstag wird für Delivery Hero vorerst die letzte als Teil des Dax40. Am 20. Juni wird der Konzern aus dem Dax ausscheiden, nachdem die Deutsche Börse ihre Kriterien für die Vergabe der Dax-Plätze angepasst hatte. Damit endet die Zeit in der Spitzengruppe deutscher Aktienkonzerne für Delivery Hero nach weniger als zwei Jahren.

Marc Liebscher hatte bereits die Aufnahme von Delivery Hero in den Dax kritisiert: „Sie wurden aufgenommen, ohne Gewinne zu erzielen.“ Dass die Essenslieferplattform auch noch ausgerechnet als Nachfolger des Skandalunternehmens Wirecard in die Spitzengruppe gerückt war, sei „erneut kein Ruhmesblatt für den deutschen Kapitalmarkt“.

Für US-Investor Kevin Carter sind diese Kriterien nicht wichtig. Dass Delivery Hero die Spitzengruppe des Dax verlässt, erfuhr Carter erst im Gespräch mit dem Handelsblatt.

