Lieferdienst Delivery Hero steigert Plattformumsatz um mehr als 50 Prozent – Aktie deutlich im Minus

Düsseldorf Der Restaurantlieferdienst Delivery Hero hat seine Prognosen bestätigt und sieht sich klar auf dem Weg, erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Gewinn zu erzielen. Nach vorläufigen Zahlen stieg der über die Plattform abgewickelt Umsatz im ersten Quartal 2022 um 31 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro.

Das Ziel von Delivery Hero sei es immer gewesen, ein nachhaltiges, profitables Unternehmen zu schaffen, betonte Gründer und Unternehmenschef Niklas Östberg bei der Vorlage der Zahlen am Donnerstag. „Wir haben dieses Ziel nie aus den Augen verloren“, sagte Östberg. „Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir uns auf einem klaren Weg zur Profitabilität befinden und unsere Versprechen gegenüber den Aktionären und unserem gesamten Liefer-Ökosystem einhalten können.“

Bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal im Februar hatte Delivery Hero die Erwartungen der Anleger noch deutlich enttäuscht. Ein geradezu beispielloser Kurssturz von 30 Prozent war die Folge. Seitdem wird jede Nachricht zur Finanzlage des Konzerns an der Börse sehr aufmerksam beobachtet.

Aktie von Delivery Hero startet nach Zahlen im Plus

Die Freude der Anleger über das deutliche Wachstum war am Montag schnell verflogen. Die Aktien des Essenslieferdienstes fielen um bis zu 6,8 Prozent auf 27,88 Euro ans Dax-Ende, nachdem sie in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen noch neun Prozent zugelegt hatten.

Im Februar war die Aktie bereits um mehr als 30 Prozent eingebrochen, weil die Verluste höher ausgefallen waren als am Markt erwartet, auch der Ausblick hatte die Analysten enttäuscht. In der Folge war der Kurs weiter abgerutscht. Analysten hatten vor allem Bedenken in Bezug auf die Finanzierung geäußert. Aber auch die Bekanntgabe einer neuen Fremdfinanzierung Anfang April hatte den Abwärtstrend der Aktie nur kurz bremsen können.

Die Analysten hatten auf den monatelangen Kursrutsch reagiert und ihr Kursziel für den Dax-Konzern um 45 Prozent von durchschnittlich 160 Euro auf 88 Euro gekappt. Das liegt aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs.

Mit den Zahlen für das erste Quartal will das Unternehmen zeigen, dass es auf dem richtigen Weg ist, und Vertrauen an der Börse zurückgewinnen. So betonte das Unternehmen in der Mitteilung, dass der eigene Umsatz, der im Wesentlichen aus den Provisionen der Restaurants stammt, um 52 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen ist. Das Wachstum sei schneller als bei anderen Lieferplattformen, betonte Delivery Hero.

Von einem profitablen Geschäft ist das Unternehmen jedoch immer noch ein gutes Stück entfernt. Wie hoch der Verlust im ersten Quartal war, wurde zwar nicht mitgeteilt. Das Unternehmen bekräftigte jedoch seine Prognosen, nach denen es auch das Gesamtjahr mit roten Zahlen abschließen wird.

Investitionen in Mikro-Lager sinken im ersten Quartal

So geht Delivery Hero davon aus, einen operativen Verlust von einem bis 1,2 Prozent im Verhältnis zum Umsatz zu machen. Für das vierte Quartal jedoch wird bereits ein bereinigter operativer Gewinn (Ebitda) von bis zu 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Verantwortlich für die Verluste ist im Wesentlichen nicht mehr das Kerngeschäft, die Lieferung von Essen aus Restaurants. Doch Delivery Hero baut einen neuen Geschäftszweig auf, die schnelle Lieferung von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, was erhebliche Investitionen verschlingt. So soll allein dieses Segment, „Integrated Verticals“ genannt, in diesem Jahr einen operativen Verlust von 525 Millionen Euro machen.

Für dieses Segment baut Delivery Hero ein Netz von Kleinlagern, sogenannten Dmarts, auf, aus denen die Kunden in weniger als einer Stunde beliefert werden. Die Investitionen in diese Infrastruktur gehen jedoch mittlerweile zurück. Wurden im vierten Quartal noch 213 neue Dmarts eröffnet, waren es im ersten Quartal 2022 nur 48.

Finanzchef Emmanuel Thomassin ist deshalb überzeugt, bald die Erträge aus diesen Investitionen einstreichen zu können. „Unser Team bei Delivery Hero hat im ersten Quartal 2022 solide Ergebnisse erzielt, und wir sind auf dem besten Weg, unsere finanziellen Versprechen zu erfüllen“, erklärte er.

