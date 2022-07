Lieferdienst Delivery Hero überrascht mit verbesserten Zahlen – Aktie reagiert deutlich

Der Lieferdienst will jetzt früher als bisher angekündigt die Schwelle zur Profitabilität überschreiten. Doch das Wachstumstempo lässt nach.

Das Unternehmen will schon im dritten Quartal die Profitabilitätsschwelle zumindest im Kerngeschäft erreichen. (Foto: Max Threlfall/ Delivery Hero) Lieferfahrerin von Delivery Hero

Düsseldorf Der Lieferdienst Delivery Hero hat überraschend positive Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Nach vorläufigen Zahlen konnte das Unternehmen trotz der schlechteren Konsumlaune den Umsatz deutlich steigern.

Entscheidend war aber die Verbesserung der Gewinnmarge zum Bruttowarenwert, also dem gesamten, über die Plattform getätigten Umsatz. Sie verbesserte sich im ersten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte auf minus 1,6 Prozent. Der Konsens der Analystenschätzungen war von minus 1,8 Prozent ausgegangen. Ab einem Wert von null Prozent würde Delivery Hero keine Verluste mehr schreiben.

Damit scheint das sich das Unternehmen schneller als prognostiziert dem Zeitpunkt zu nähern, an dem es erstmals einen bereinigten operativen Gewinn für das Kerngeschäft ausweisen kann. So gab das Unternehmen bekannt, dass es im Mai und im Juni nahe an der Gewinnschwelle für das bereinigte Ebitda gelegen habe.