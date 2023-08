Lieferdienst Picnic expandiert in den Südwesten – über 40 Städte im Blick

Der Lieferdienst startet in Darmstadt und Mannheim, auch die Regionen um Hamburg und Berlin werden ausgebaut. Das Start-up profitiert von der Schwäche der Konkurrenz.

Das Start-up beliefert Kunden in 80 deutschen Städten mit Lebensmitteln. (Foto: IMAGO/snowfieldphotography) Auslieferung bei Picnic

Düsseldorf Ursprünglich wollte der Lieferdienst Picnic den Betrieb in Darmstadt, Mannheim und Wiesbaden erst am 1. September aufnehmen. Doch jetzt sind die ersten Lebensmittellieferungen an die neuen Kunden schon raus. Die Infrastruktur stand schneller als gedacht.

In den drei Städten hatten sich vor dem Start schon jeweils mehrere Tausend potenzielle Kunden in der Picnic-App angemeldet. Der Lieferdienst ist jetzt in ausgewählten Stadtteilen verfügbar und Picnic will das Liefergebiet rasch ausweiten. Das 20.000 Quadratmeter große neue Verteilzentrum in Viernheim bietet Kapazität für weitere Expansion. Mehr als 40 Städte in der Region plant Picnic-Geschäftsführer Frederic Knaudt bald zu beliefern.

Die Konkurrenz schwächelt: Der Expresslieferdienst Gorillas ist kaum mehr lieferfähig und hat große Lücken im Sortiment, der Anbieter Bringmeister flüchtete sich in eine Übernahme durch den Wettbewerber Knuspr. Picnic dagegen expandiert weiter – und hat bundesweit ehrgeizige Ziele.

Picnic liefert bereits in 80 Städten aus