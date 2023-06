Lieferdienste Bringmeister und Frugee bekommen Unterstützung aus Tschechien

Der Fahrer eines Lieferdiensts fährt über die Theodor-Heuss-Brücke in Wiesbaden.

Berlin Die Lebensmittellieferdienste Bringmeister und Frugee setzen künftig bei der Zustellung auf einen externen Dienstleister. Der tschechische Lieferdienst Dodo expandiert in den deutschen Markt und hat die beiden Anbieter als erste Kunden gewonnen. Damit soll es nicht enden. Dodo hält nach weiteren Partnerschaften Ausschau.

„Unsere Kernkompetenz sind Lebensmittel. Aber in anderen Märkten bedienen wir auch schon andere Segmente wie den Transport von Paketen oder wir übernehmen Expresslieferungen“, sagte Bahadir Birkan, der für das Geschäft im deutschsprachigen Raum verantwortlich ist, dem Handelsblatt.

Lieferdienste für Lebensmittel sind in einem umkämpften, aber auch wachsenden Markt aktiv. Experten prognostizieren, dass bis 2030 acht Prozent der Lebensmittel online vertrieben werden könnten.

Aktuell gibt es verschiedene Modelle. Zum einen haben Supermarktketten wie Rewe eigene Lieferdienste, zum anderen gibt es Start-ups wie Getir und Flink, die Lebensmittel von Partnern innerhalb kürzester Zeit per Fahrradkurier ausliefern. Auch der tschechische Lebensmittellieferdienst Knuspr ist in einigen deutschen Städten unterwegs. Lieferando und Wolt wollen ihre Flotte ebenfalls durch eine Erweiterung der Lieferungen besser auslasten.

Zwischenzeitlich war auch der norwegische Anbieter Oda in Berlin mit einem eigenen Sortiment und Lieferdienst unterwegs. Wie schwierig das Geschäft für komplette Neueinsteiger sein kann, zeigt das abrupte Ende des Lieferdiensts nach einem halben Jahr. Erst am Mittwoch gab Oda bekannt, wegen des schwierigen Finanzierungsumfelds keine Lebensmittel mehr auszuliefern und stattdessen nur noch als Logistikdienstleister zu arbeiten. Diesen Schritt ging Oda zuvor bereits in Finnland. Damit macht das Start-up dann auch Dodo Konkurrenz.

„Das Geschäftsmodell von Dodo sehe ich primär geeignet für Händler, die sich dem Thema E-Food nähern, aber nicht alles direkt selbst machen wollen, da ihnen entweder die Ressourcen fehlen oder sie die Komplexität im ersten Schritt überfordert“, sagte E-Commerce-Experte Matthias Schu von der Hochschule Luzern. Wer auf einen externen Partner setze, benötige weniger Kapital, könne schneller skalieren und reduziere seine Komplexität – verliere aber auch Sichtbarkeit, Flexibilität und Marge.

Dodo schreibt in Bestandsmärkten schwarze Zahlen

Angesichts der teils geringen Margen und hohen Flottenkosten fällt es vor allem Start-ups wie Getir und Flink schwer, schwarze Zahlen zu schreiben. Wegen der anhaltenden Verluste haben beide Firmen massiv Stellen abgebaut. Dodo ist da nach eigenen Angaben einen Schritt weiter. „Wir sind ein sehr erfahrener Lieferdienstanbieter, der in den Bestandsmärkten auch schon profitabel ist. Wir wissen, wie man dahin kommt“, sagte Birkan, der lange Zeit für Amazon gearbeitet hat.

Vergangenen Sommer sammelte Dodo 60 Millionen Dollar von Investoren ein, darunter von Rockaway Capital aus Tschechien, denen auch Bringmeister gehört. Ein Großteil dieser Geldspritze fließt laut Birkan nun in die Expansion in Deutschland. Neben Tschechien ist Dodo noch in Polen, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Österreich aktiv.

Dodo hat im vergangenen Jahr 57 Millionen Dollar umgesetzt und 5,8 Millionen Bestellungen abgewickelt – was einem Plus von 49 Prozent entspricht. Das Wachstum lässt sich laut Birkan auf die gestiegene Nachfrage zurückführen: „Kunden fragen immer häufiger schnelle Lieferungen nach, die pünktlich in vorher definierten Zeitfenstern ankommen.“

Darauf setzen auch Softwareanbieter wie Bettermile und Urbify, die mit ihrer Technologie die Geschwindigkeit bei der Lieferung erhöhen wollen. „Künstliche Intelligenz steht dabei im Vordergrund“, sagte Bettermile-Gründer Simon Seeger.

