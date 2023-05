Lieferdienste Lieferando startet Kooperation mit Media-Markt

Der Lieferdienst kooperiert mit Media-Markt bei der schnellen Lieferung von Elektronikprodukten – zunächst in Berlin, aber bald wohl auch in weiteren Städten.

In Berlin bringen die Kuriere jetzt auch Produkte von Mediamarkt zum Kunden. (Foto: dpa) Lieferfahrer von Lieferando

Düsseldorf Manchmal muss es auch bei Elektronikprodukten ganz schnell gehen: In einer Stunde ist eine wichtige Präsentation, aber der Beamer hat den Geist aufgegeben? Das Ladekabel ist verschwunden und der Akku des Smartphones hat nur noch zehn Prozent Ladung?

Bisher half da meist nur der persönliche Weg in den nächstgelegenen Elektronikmarkt. Doch jetzt kann man sich Kleingeräte und Zubehör für Handys oder Computer innerhalb von 35 Minuten auch liefern lassen. So zumindest das Versprechen. Lieferando und Media-Markt haben dafür eine neue Partnerschaft geschlossen. Eine Auswahl von rund 100 Produkten kann in der kurzen Zeit geliefert werden.

Beschränkt ist dieser Lieferdienst zunächst auf die Berliner Innenstadt, innerhalb des Berliner Rings, zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Geplant ist jedoch, diesen Service zügig auf andere Städte zu erweitern – wenn er denn entsprechend nachgefragt wird.

