Lieferdienste Lieferando und Getir starten europaweite Kooperation

Der türkische Lebensmittel-Lieferdienst Getir will seine Präsenz auf dem deutschen Markt ausbauen. Dabei helfen soll die Plattform und Bekanntheit von Lieferando.

Frankfurt Lieferando und Konkurrent Getir arbeiten künftig europaweit zusammen. Sämtliche Produkte des türkischen Lieferdienstes seien dann in der Lieferando-App verfügbar, teilte die Tochter von Just Eat Takeaway am Donnerstag mit.

Die Auslieferung dieser Waren übernähmen Getir-Beschäftigte. „Gemeinsam mit Getir erweitern wir unser Angebot um Tausende Produkte und können jetzt in sieben Städten eine noch größere Auswahl an Lebensmitteln und Convenience-Produkten anbieten“, sagte Lieferando-Chefin Katharina Hauke.

Die Kooperation solle in den kommenden Wochen auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden.

