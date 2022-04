Lieferengpässe Verwerfungen im Welthandel: Häfen Schanghai und Hamburg werden zum Nadelöhr

Corona und Ukrainekrieg belasten die weltweiten Lieferketten. Gleich zwei Hafenstädte sorgen für massive Störungen. Davon profitieren die großen Transportkonzerne.

Chinas Null-Covid-Strategie bringt den Welthandel durcheinander. (Foto: Reuters) Containerhafen Schanghai

Düsseldorf Die Zahlen zur Seefracht, die der Chef von Kühne + Nagel am Dienstag präsentierte, lassen aufhorchen: Der Logistikkonzern hat nach Aussage von Detlef Trefzger den Umsatz auf den Weltmeeren im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, den Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern auf 607 Millionen Euro verdreifacht. Dass der demnächst in den Verwaltungsrat wechselnde CEO über eine „verschlechterte Lage bei den Lieferketten“ klagte, dürfte deshalb wohl eher Kunden als Aktionäre beunruhigen.

An den Lieferengpässen im weltweiten Handel verdienen die Transportkonzerne nach wie vor prächtig. So schaffte es Wettbewerber DHL bereits im vergangenen Jahr, den Betriebsgewinn in der Speditions- und Frachtsparte zu verdoppeln. Das Gleiche gilt für den Hamburger Hafenbetreiber HHLA.

