Logistik Boomendes Frachtgeschäft beflügelt die Deutsche Post

Düsseldorf Dass die Deutsche Post DHL an diesem Dienstag die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöhen würde, hatte der Bonner Dax-Konzern bereits angekündigt. Nun lieferte Konzernchef Frank Appel wie versprochen die konkreten Zahlen nach. Demnach soll es in diesem Jahr ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8,4 Milliarden Euro geben – nach acht Milliarden im Vorjahr.

„Die ersten drei Quartale des Jahres waren die erfolgreichsten unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Appel. „Auch wenn die globale Wachstumsdynamik nachlässt, sind wir auf dem Weg, mit rund 8,4 Milliarden Euro das beste Ergebnis aller Zeiten zu realisieren.“

Die Post hatte zunächst für 2022 ein Ebit von acht Milliarden Euro mit einer Abweichung von fünf Prozent nach oben oder unten angekündigt. Analysten hatten zuletzt allerdings mit einem angepeilten Wert von 8,6 Milliarden Euro gerechnet. Entsprechend sackte der Aktienkurs nach Bekanntgabe der Zahlen am Morgen um 2,4 Prozent auf 35,28 Euro.

Frachtgeschäft und Übernahme treiben die Umsätze

Überraschend hoch fiel dagegen der Umsatzsprung aus. Mit 24 Milliarden Euro erzielte der Konzern 20 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal, wozu neben einem starken Expressgeschäft mit plus 22 Prozent insbesondere die Frachtsparte beitrug, die um mehr als 38 Prozent zulegte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dort allerdings waren es nicht allein die hohen Frachtraten, die das Geschäft nach oben trieben. Von den dort erwirtschafteten Zusatzerlösen in Höhe von 2,18 Milliarden Euro stammt ein Teil aus dem 1,5 Milliarden Euro schweren Erwerb der Spirituosen-Spedition Hillebrand.

Im traditionellen Brief- und Paketgeschäft lag der Umsatz dagegen im abgelaufenen Quartal 0,2 Prozent unter dem Vorjahreswert, während der Betriebsgewinn (Ebit) sogar um 3,3 Prozent nachgab. Im Coronajahr 2021 hatte noch ein boomendes Onlinegeschäft in Deutschland das Ergebnis stark nach oben getrieben. Nun normalisiert es sich nach Aussagen von Post-Chef Appel – immerhin auf einem hohen Niveau.

„Die ersten drei Quartale des Jahres waren die erfolgreichsten unserer Unternehmensgeschichte.“ (Foto: imago images/sepp spiegl) Post-Chef Frank Appel

Der Gesamtkonzern schaffte im zurückliegenden dritten Quartal ein Ebit von zwei Milliarden Euro und steigerte das Betriebsergebnis damit um 15,2 Prozent. Da gleichzeitig die Umsätze stark zulegten, sank die Ebit-Marge leicht von 8,8 auf 8,5 Prozent. Von Januar bis Ende September summierte sich das Ebit damit von 5,8 Milliarden im Vorjahr auf nun 6,5 Milliarden Euro.

Mit Blick auf das Schlussquartal sei die Deutsche Post DHL Group trotz fortbestehender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten gut aufgestellt und bereite sich für das Weihnachtsgeschäft auf den üblichen saisonalen Verlauf der Sendungsmengen vor, erklärte Appel. Am mittelfristigen Ergebnisausblick, bei dem die Post für 2024 ein Ebit von rund 8,5 Milliarden Euro erwartet, halte man daher fest.

Wettbewerber Fedex hat Anleger enttäuscht

In den vergangenen Wochen war dies in der Branche nicht bei jedem der großen Player der Fall. So enttäuschte der US-Wettbewerber Fedex Mitte September mit seinen Geschäftszahlen und kassierte seine ursprüngliche Gewinnerwartung, worauf der Aktienkurs um mehr als 20 Prozent einbrach und die Papiere vieler Wettbewerber massiv nach unten zog.

Auch die Analystenmeinungen bezüglich der Deutschen Post sind längst nicht mehr so ungeteilt positiv wie noch zu Jahresbeginn. Samuel Bland von der US-Bank JP Morgan zeigte sich zuletzt von einer verlangsamten Gewinndynamik im Frachtgeschäft enttäuscht. Er rechne mit einer Fortsetzung des Trends zum Jahresende, schrieb er.

Goldman-Sachs-Analyst Patrick Creuset warnte Ende September, dass die Profitabilität im Logistiksektor im dritten Quartal dieses Jahres den Höhepunkt erreicht haben könnte und nun in einen mehrjährigen Abwärtszyklus geraten könnte. Nach der vorläufigen Veröffentlichung der Quartalszahlen beließ er seine Aktien-Einschätzung bei „neutral“ und nannte ein Kursziel von 39 Euro.

Andere Analysten hoben jedoch positiv hervor, dass sich die Deutsche Post von dem Negativtrend gelöst habe, den der Rivale Fedex Mitte September signalisiert hatte.

Mehr: Deutsche Post stellt höhere Gewinne in Aussicht – Aktienkurs legt kräftig zu.