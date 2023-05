Logistik Bremer Hafengesellschaft macht Lagerhalle zum Kraftwerk

Zur Einweihung ihrer wegweisenden Warendrehscheibe „C3“ kam sogar Wirtschaftsminister Habeck. Doch nicht alles läuft derart rund bei der Bremer Hafengesellschaft BLG.

Mit Deutschlands größter zusammenhängender Solaranlage auf der Dachfläche versorgt sich das Logistikzentrum weitgehend selbst mit Strom. (Foto: dpa) Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Eröffnung des BLG-Logistikzentrums

Bremen Durch das 82.000 Quadratmeter große Gebäude in Bremen mit seinen turmhohen Regalwänden flitzen zwei Dutzend fahrerlose Transport-Hubwagen. Unsichtbar gesteuert befördern sie ihre Lagerware Richtung Warenausgang. Von Sicherheitsgittern abgeschirmt produzieren vier Kuka-Roboter, deren komplexe Arbeitsschritte komplett ohne Arbeitspersonal auskommen, gleich nebenan die dazu nötigen Paletten und Verpackungen.

Die gewaltige Warendrehscheibe stellt für den Kunden Mercedes Autoteile zum Zusammenbau in Ägypten, Indien und vier Ländern des Fernen Ostens zusammen und versendet sie. Der Betreiber, die teilstaatliche Bremer Seehafen- und Logistikgesellschaft BLG, hat dem Neubau an der Weser als Clou eine autarke Energieversorgung verpasst. Auf dem Dach befindet sich die mit mehr als 80.000 Quadratmetern „größte zusammenhängende Photovoltaikanlage in Deutschland“, wie Vorstandschef Frank Dreeke versichert.