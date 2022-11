Logistik Bürokratie mit skurrilen Folgen: Luftfracht pendelt im Lkw durch Europa

Mit bürokratischen Hürden riskieren EU und Luftfahrt-Bundesamt Engpässe bei der Luftfracht-Abfertigung. Davon profitieren vor allem die EU-Nachbarländer.

Bürokratie bremst zunehmend das Geschäft. Foto: Felix Zimmermann Luftfracht-Abfertigung in Frankfurt-Hahn

Berlin Stundenlange Wartezeiten, Staus in den Flughafenhallen – im Sommer waren es die Fluggäste, die unter dem Personalmangel an den Flughäfen litten. Nach dem Abklingen der Coronapandemie klagt nun die Luftfrachtbranche über die Lage an den deutschen Airports. Der Grund auch hier: ein Übermaß an Bürokratie.

„Es ist zu befürchten, dass wir sehenden Auges in ein Personalproblem geraten“, warnt Claus Wagner, der den Verband der Air-Cargo-Abfertiger Deutschlands (VACAD) als Vorstandsvorsitzender vertritt. „Die Luftfracht könnte dadurch für die deutsche Wirtschaft zu einem Engpassfaktor werden“, fürchtet er. Am Ende behindere dies den Außenhandel.

Der in Frankfurt ansässige Verband, dem neben Fluggesellschaften wie Air Canada oder dem Handling-Spezialisten Wisag die Abfertigungsgesellschaften fast aller großen Verkehrsflughäfen angehören, kritisiert gleich einen ganzen Reigen an verschärften Regularien. In den Augen der Luftfrachtanbieter häufen sich dadurch die Ärgernisse.