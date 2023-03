Logistik Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz erwartet 2023 einen operativen Milliardenverlust und will „umsteuern“

Im vergangenen Jahr hatte die Bahn zumindest operativ wieder Gewinn gemacht. 2023 dürfte die Verschuldung durch nötige hohe Investitionen ins Schienennetz deutlich steigen.

Der Chef der Deutschen Bahn will „die Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur gänzlich anders angehen.“ (Foto: dpa) Richard Lutz

Deutsch-Bahn-Chef Richard Lutz erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Rückfall tief in die roten Zahlen, nachdem der Berliner Staatskonzern 2022 noch einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gemacht hatte. „Im Geschäftsjahr 2023 werden die sehr hohen Energiekosten und die erheblich gestiegenen Einkaufspreise die DB stark belasten“, teilte er am Donnerstag mit. Unter anderem aufgrund der hohen Inflation und milliardenschwerer Infrastruktur-Maßnahmen rechne man für 2023 mit einem operativen Verlust von etwa einer Milliarde Euro. Nach Zinsen und Steuern dürfte der Verlust unter dem Strich sogar doppelt so hoch ausfallen.