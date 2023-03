Logistik Deutsche Post legt Rekordzahlen vor – doch enttäuscht beim Ausblick

Bonn Nach einem zurückliegenden Rekordjahr stellt sich die Deutsche Post schon für 2023 auf schrumpfende Gewinne ein. Angesichts stark gesunkener Frachtraten im See- und Airline-Transport prognostizierte der Dax-Konzern am Donnerstagmorgen für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von nur noch sechs bis sieben Milliarden Euro. 2022 hatten die Bonner, wie bereits im vergangenen November angekündigt, 8,4 Milliarden Euro verdient.

„Die nachlassende globale Wachstumsdynamik macht sich auch in unserem Ergebnisausblick bemerkbar“, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis. „Deswegen handeln wir im ersten Halbjahr 2023 besonders umsichtig und fokussieren uns auf unser Ertrags- und Kostenmanagement.“ Auch für 2025 erwarte man lediglich ein Ebit von acht Milliarden Euro und damit gerade einmal so viel, wie der Konzern 2021 erzielte.

Für Enttäuschung an der Börse dürfte allerdings der Dividendenvorschlag sorgen. Obwohl die Deutsche Post den Konzerngewinn auf 5,4 Milliarden Euro steigerte und damit über den Erwartungen der Analysten lag, die durchschnittlich mit nur 5,29 Milliarden gerechnet hatten, soll es je Anteilsschein lediglich 1,85 Euro Dividende geben. Erwartet wurden 1,89 bis 1,91 Euro. Allerdings kündigte der Vorstand an, sein bislang zwei Milliarden Euro umfassendes Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde Euro zu erweitern.

Für wenig Begeisterung dürfte zudem sorgen, dass es mit dem zuvor boomenden Paketgeschäft weiter abwärts ging. Insgesamt lagen die Paketvolumina 8,3 Prozent unter dem Vorjahr. Da gleichzeitig das Briefgeschäft stagnierte, sank das Ebit der Division im zurückliegenden Jahr kräftig von 1,7 auf 1,3 Milliarden Euro.

Warnstreik der Deutsche Post

Zu den Kostensteigerungen durch höhere Energiepreise könnten im laufenden Geschäftsjahr weitere Negativeffekte hinzukommen. An diesem Donnerstag will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi das Ergebnis ihrer Urabstimmung zur aktuellen Tarifrunde veröffentlichen. Findet sie bei mindestens 75 Prozent ihrer Mitglieder eine Unterstützung, wird es in den kommenden Wochen bei Deutschlands Brief- und Paketboten zum Streik kommen. Verdi fordert für die Beschäftigten eine Lohnerhöhung von 15 Prozent.

