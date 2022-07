Logistik Erneute Streiks bringen Container-Seefahrt ins Stocken

Düsseldorf Erneute Streikwellen in Deutschland und den USA vergrößern weltweit die Sorge vor noch gravierenderen Staus in den Seehäfen. Coronabedingte Lockdowns und Arbeitskämpfe in der Containerseefahrt sorgen schon seit Herbst 2021 immer wieder für Lieferengpässe, die sich in den kommenden Wochen noch verschlimmern dürften.

Denn sollten sich die Tarifparteien nicht noch in letzter Minute einigen, werden die Arbeiter in den deutschen Seehäfen ab Donnerstag für 48 Stunden die Arbeit niederlegen. Das wäre der längste Streik an der Küste in der Geschichte der Bundesrepublik, berichtet der TV-Sender NDR. Voraussichtlich bis Samstagmorgen würden keine Schiffe entladen.

Schon am 9. Juni hatten die Hafenarbeiter in Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Wilhelmshaven, Emden und Brake an der Unterweser für einen Tag ihre Arbeit ausgesetzt. Vor drei Wochen folgte ein weiterer Warnstreik.

Die Arbeitgeber, organisiert im Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), hatten in der jüngsten Tarif-Verhandlungsrunde ihr Angebot zwar auf ein Gehaltsplus von 12,5 Prozent erhöht. Den Arbeitnehmern aber reicht das nicht, die Gewerkschaft Verdi fordert bis zu 14 Prozent für die rund 12.000 Beschäftigten in den 58 tarifgebundenen Betrieben. Das würde Deutschlands Häfen zusätzlich belasten, für die die höheren Löhne der Beschäftigten ohnehin schon ein Wettbewerbsnachteil gegenüber niederländischen und belgischen Häfen sind. Darauf wies der Hamburger Logistik-Management-Professor Jan Ninnemann vor wenigen Monaten in einer Studie hin.

Schon jetzt ist der Seeverkehr von und nach Deutschland gestört. Ende vergangener Woche stauten sich rund zwei Prozent der weltweiten Containerflotte in der Deutschen Bucht, errechnete das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). In Deutschlands größtem Hafen in Hamburg an der Elbe warten aktuell 13 Schiffe auf ihre Abfertigung, berichtete am Mittwoch die Onlinespedition Flexport – deutlich mehr als in den direkten Konkurrenzhäfen Rotterdam und Antwerpen.

Mega-Streiks bedrohen US-Häfen

Zusätzliche Gefahren für die weltweiten Lieferketten drohen zudem in den USA. Dort sorgen nicht nur die laufenden Tarifverhandlungen der Hafenarbeitergewerkschaften an der US-Westküste für Unruhe. USA-weite Arbeitsniederlegungen drohen auch unter Güterbahn-Bediensteten und Lastwagenfahrern. Sie könnten, fürchtet die US-Handelskammer, den Lieferverkehr zu den Häfen an beiden Küsten massiv ins Stocken bringen. Schon zu Jahresbeginn hatten massive Frachterstaus vor Los Angeles, Long Beach, Seattle, Savannah und New York die Container-Seedienste gründlich aus dem Takt gebracht.

Das Szenario könnte sich nun wiederholen. „Vor zwei Monaten sahen wir etwas Licht am Ende des Tunnels“, berichtet Kühne+Nagel-Vorstand Otto Schacht. „Jetzt wird es wieder dunkler.“ Die Anzahl der auf ihre Verladung wartenden Container habe sich seit Anfang Juni in den US-Häfen verdoppelt. In Savannah, dem größten Hafen an der Ostküste, sei die Wartezeit mit fast acht Tagen inzwischen dreimal so lang wie Ende Mai.

Die US-Handelskammer habe die US-Regierung von Präsident Joe Biden inzwischen schriftlich gebeten, „zur Lösung der laufenden Arbeitsverhandlungen zwischen den Güterbahnen und den zwölf Eisenbahngewerkschaften beizutragen, indem sie einem historischen Präzedenzfall folgt und ein Presidential Emergency Board (PEB) ernennt“, berichtet der amerikanische Logistikfachdienst „Splash“.

Die Handelskammer mahnt, die Regierung müsse unbedingt handeln, um Unterbrechungen des amerikanischen Schienenverkehrs zu verhindern. Das PEB-Gremium hätte nach Ernennung 30 Tage Zeit, Empfehlungen zur Beilegung der Streitigkeiten abzugeben. Solange die Parteien sich nicht einigen, dürfen die Arbeitnehmer während dieses Zeitraums und für 30 Tage nach Veröffentlichung des Empfehlungsberichts nicht streiken. Auch die Arbeitgeber dürfen die Anstellungsbedingungen nicht einseitig ändern oder ihre Arbeiter ausschließen.

Trügerische Ruhe in China

Am anderen Ende der Seefahrtslinien Richtung Fernost, in den Häfen Schanghai, Ningbo und Yantian, herrscht derzeit dagegen trügerische Ruhe. Dort habe sich die Lage in den vergangenen Wochen entspannt, berichtet die Onlinespedition Flexport. „Die chinesischen Häfen arbeiten unter normalen Bedingungen, und die Überlastung der Häfen hat nachgelassen“, heißt es im jüngsten Update an die Kundschaft. Bei den meisten Schiffen, die auf Reede warten, werde derzeit nur mit einer Wartezeit von höchstens ein bis zwei Tagen gerechnet.

Doch auch hier bleibt ein hohes Maß an Ungewissheit. In Schanghai startete in der laufenden Woche eine Massentestkampagne für alle Einwohner in neun der 16 Stadtbezirke. Die Omikron-Variante BA.5 hat hier die Infektionszahlen erneut in die Höhe getrieben. Die Lockdowns im Frühjahr hatten den größten Seehafen der Welt schwer getroffen und für Verwerfungen im Seeverkehr gesorgt, die auch in Europa zu Lieferengpässen führten.

Hinzu kommen derzeit Lockdowns in der chinesischen Stahlmetropole Wugang und in weiteren 30 Städten im Nordwesten des Landes. Am Montag warnte deshalb die Logistikplattform Zencargo: „Obwohl sich die Zunahme der Fälle noch nicht auf die Lieferungen ausgewirkt hat, wächst die Sorge, dass lokale Sperrungen in China zu einer weiteren Überlastung in bereits angespannten Häfen führen werden.“

Zusätzlich zu den Beschränkungen könnte in China schlechtes Wetter für Lieferengpässe sorgen: So wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche chinesische Schiffe von Taifunen aufgehalten. In den Häfen von Ningbo, Shenzhen und Hongkong kamen deshalb zunächst weniger Schiffe an.

Die weltweiten Behinderungen treffen die Logistik zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Im August, also in zwei Wochen, beginnt die Hochsaison der Containerseefahrt, um Konsumenten pünktlich zum Black Friday und im Advent mit Waren beliefern zu können.

