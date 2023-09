Logistik Frühere Haniel-Chefkontrolleurin Doreen Nowotne steigt bei der Kühne Holding ein

Die Managerin wechselt als Geschäftsführerin zur Kühne Holding in die Schweiz.

Zürich Die ehemalige Aufsichtsratschefin von Haniel und Brenntag, Doreen Nowotne, kehrt zurück ins operative Geschäft: Die 50-Jährige hat den Posten einer Geschäftsführerin bei der Kühne Holding von Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne übernommen. Das geht aus einem Eintrag im Schweizer Handelsregister von Anfang September hervor. Zuerst hatte das „Manager Magazin“ über die Personalie berichtet.

In der Kühne Holding mit Sitz im Schweizer Ort Schindellegi bündelt Unternehmer Kühne seine Beteiligungen, etwa am Logistikriesen Kühne + Nagel, der Reederei Hapag-Lloyd oder der Lufthansa. Nowotne stellt zusammen mit dem Ex-UBS-Banker Tobias Kunz die Geschäftsführung der Holding. Im Mai 2022 war bekannt geworden, dass sie im Haniel-Aufsichtsrat von Maximilian Schwaiger abgelöst wird.

Nowotnes Berufung ist die jüngste in einer Reihe von Personalien mit dem Ziel, das Führungsteam der Kühne Holding zu verjüngen. Erst im Juni war Henkel-Chef Carsten Knobel als Verwaltungsrat bei der Holding eingestiegen.

Seit Jahresanfang ist auch Dominik de Daniel, im Hauptamt Finanzchef beim Warenprüfkonzern SGS, Mitglied des Aufsichtsgremiums bei Kühne. Das letzte Wort hat jedoch ohnehin der 86 Jahre alte Unternehmer.

Nur eine Woche nach ihrem – laut Handelsregister – offiziellen Amtsantritt findet sich Nowotne inmitten einer Übernahmeschlacht wieder. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Reederei MSC knapp die Hälfte der Anteile am Betreiber des Hamburger Hafens, HHLA, übernehmen will.

Wie das Handelsblatt berichtete, will Kühne als Hapag-Lloyd-Großaktionär den Deal verhindern. Er behält sich vor, seinerseits ein Gegenangebot vorzubereiten.

Mit kritischen Situationen kennt sich Nowotne aus: Als Aufsichtsratschefin des Chemikalienhändlers Brenntag musste sie erst kürzlich die Attacke eines aktivistischen Investors abwehren.

Im Juni zog sie sich als Chefaufseherin bei Brenntag zurück. Ihr neuer Job bei Kühne dürfte nicht minder spannend werden.

