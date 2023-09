Die Reederei plant den Einstieg beim Hamburger Hafen – eine strategische Vereinbarung mit der Hansestadt steht bereits. Hapag-Lloyd-Aktionär Kühne schäumt und plant eine Gegenofferte.

Großaktionär Klaus-Michael Kühne fordert ein Gegenangebot für HHLA. (Foto: dpa) Containerschiff von Hapag-Lloyd in Hamburg

Berlin, Frankfurt, Düsseldorf Der geplante Teilverkauf des Hamburger Hafenbetreibers HHLA an die Schweizer Reederei MSC sorgt in der Hansestadt für Ärger. „Diese Lösung ist ein Affront vor allem gegen Hapag-Lloyd als größter Nutzer und damit größter Reederei-Kunde des Hamburger Hafens“, kritisierte der Schweizer Milliardär Klaus-Michael Kühne am Mittwoch.

Der 86-Jährige ist mit 30 Prozent Großaktionär der Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd und hatte zuletzt in mehreren Zeitungsinterviews ein eigenes Interesse am Erwerb der HHLA bekundet.

„Ich kann Hapag-Lloyd nur dringend raten, selbst und sofort ein Übernahmeangebot für 49,9 Prozent der HHLA-Aktien abzugeben“, erklärte Kühne nach der Veröffentlichung des MSC-Angebots. „Wenn Hapag-Lloyd es nicht tun würde, erwägt meine Kühne Holding AG, es kurzfristig zu tun.“

