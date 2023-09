Logistik Milliardendeal: MSC will bei Hamburger Hafenbetreiber HHLA einsteigen

Die Containerreederei MSC will beim Hafenbetreiber HHLA einsteigen.

Berlin Die weltgrößte Reederei MSC will beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA einsteigen. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz kündigte am Mittwoch ein Übernahmeangebot für die an der Börse gehandelte HHLA an, deren Eigenkapital dabei mit 1,2 Milliarden Euro bewertet wird. Der Unternehmenswert inklusive Schulden liegt bei 2,6 Milliarden Euro.

MSC hat zudem mit Hamburg einen Deal geschlossen. Dieser sieht vor, dass die Hansestadt nach Abschluss der Transaktion 50,1 Prozent der Aktien der HHLA hält und MSC 49,9 Prozent. Bisher besitzt der Stadtstaat 69 Prozent der Anteile.

Zugleich machte MSC in der zunächst auf 40 Jahre angelegten Partnerschaft Zusagen zur Auslastung der HHLA. Der Hamburger Hafen steht unter scharfem Konkurrenzdruck von anderen Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen.

MSC verpflichte sich, ab 2025 jährlich 500.000 Standard-Container über die HHLA zu verschiffen, bis 2030 soll sich das Volumen auf eine Millionen Container verdoppeln, hieß es in Finanzkreisen. Zugleich baut MSC in Hamburg seine Deutschlandzentrale auf, von wo aus der Konzern künftig auch das deutsche Fracht-, Logistik und Kreuzfahrtgeschäft (MSC Cruises) steuern und damit 300 Arbeitsplätze schaffen will.

MSC bietet HHLA-Aktionären einen Preis von 16,75 Euro, eine Prämie von 45 Prozent auf den Schlusskurs von Dienstag. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Allerdings hieß es in Finanzkreisen, dass MSC vorhat, die HHLA von der Börse zu nehmen und die Minderheitsaktionäre per sogenanntem Squeeze-Out herauszudrängen. Der Aktienkurs des Hafenbetreibers stieg am Mittwochmorgen um mehr als 45 Prozent auf zeitweise über 17 Euro.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittwochmorgen von einer „wegweisenden strategischen Partnerschaft“. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte, durch das vorgesehene Modell werde der Hamburger Hafen in der Kontrolle der Stadt bleiben, mit MSC als weltweit größte Reederei aber einen wichtigen Partner bekommen. Die Hamburger Bürgerschaft muss noch über den Deal abstimmen.

Kühne scheiterte mit Angeboten

An der HHLA hatte es zuletzt Interesse auch von anderer Seite gegeben. Der bekannte Hamburger Investor Klaus-Michael Kühne hatte erst vor wenigen Tagen hatte bekundet, über seine Beteiligung an der Reederei Hapag-Lloyd die HHLA übernehmen zu wollen. Kühne, der aus steuerlichen Gründen seinen Unternehmenssitz in die Schweiz verlagert hatte, war bereit nach eigener Aussage bereit, für rund 500 Millionen Euro die Mehrheit an dem Hafenbetreiber zu erwerben.

In den vergangenen Tagen hatte es zwischen den beteiligten Unternehmen und dem Senat nach Handelsblatt-Informationen intensive Gespräche unter höchster Geheimhaltungsstufe gegeben. Neben der bestehen bleibenden Kontrolle der Stadt habe diesmal auch überzeugt, dass MSC Zusagen für die Sicherung von Jobs gemacht habe, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Das sei am Mittwoch in einer Absichtserklärung mit MSC festgehalten worden.

Vor einem Vollzug des Deals werden sich die übrigen HHLA-Aktionäre noch positionieren müssen. Rund ein Drittel der Aktien befindet sich in Streubesitz. Auch die Reaktion der HHLA-Geschäftsführung selbst steht noch aus.

Rothschild und Allen Overy agieren als Berater für die Stadt Hamburg, während die Commerzbank und Freshfields MSC beraten.

