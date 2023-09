Logistik MSC will bei Hamburger Hafenbetreiber HHLA einsteigen

Der Hamburger Hafen war zuletzt wirtschaftlich unter Druck geraten. Nun plant die Großreederei MSC den Einstieg – eine strategische Vereinbarung mit der Hansestadt steht bereits.

Die Containerreederei MSC will beim Hafenbetreiber HHLA einsteigen. (Foto: dpa) Hamburger Hafen

Berlin Die Schweizer Reederei MSC will beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA einsteigen. Das Übernahmeangebot der MSC sehe die Zahlung von 16,75 Euro in bar je Stückaktie der Aktiengattung A vor, teilte HHLA am Mittwoch mit.

MSC hat mit der Hansestadt Hamburg als größtem Anteilseigner eine verbindliche Vereinbarung getroffen, die die Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die gemeinsamen Absichten bei der HHLA regelt. Es soll einen Aktientausch geben: Sofern MSC nach Vollzug des Übernahmeangebots und der Einbringung 100 Prozent der A-Aktien hält, werde Hamburg mit 50,1 Prozent und MSC mit 49,9 Prozent am Grundkapital beteiligt sein.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittwochmorgen von einer „wegweisenden strategischen Partnerschaft“. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte, durch das vorgesehene Modell werde der Hamburger Hafen in der Kontrolle der Stadt bleiben, mit MSC als weltweit größte Reederei aber einen wichtigen Partner bekommen.

Zuletzt war es immer wahrscheinlicher geworden, dass der Hafen einen finanzstarken Partner benötigen würde. HHLA war zuletzt zunehmend wirtschaftlich unter Druck geraten und hatte Marktanteile an Konkurrenzhäfen wie Rotterdam oder Antwerpen verloren. Konkret hat die MSC-Tochter „Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft“ ein Barangebot gemacht, um alle A-Aktien der HHLA zu übernehmen. Das sind die börsennotierten Aktien der Gesellschaft, die rund 96 Prozent der Titel der Gesellschaft ausmachen. Kühne scheiterte mit Angeboten Die A-Aktien gehören zu etwa 70 Prozent der Hansestadt Hamburg. Die hatte bislang keine Erwägungen, ihre Anteile abzugeben. Mehrere Avancen des bekannten Hamburger Investors Klaus-Michael Kühne hatten zu nichts geführt. Erst vor wenigen Tagen hatte der milliardenschwere Logistikunternehmer sein Interesse bekundet, über seine Beteiligung an der Reederei Hapag-Lloyd die HHLA zu übernehmen. Kühne war bereit nach eigener Aussage bereit, für rund 500 Millionen Euro die Mehrheit an dem Hafenbetreiber zu erwerben. In den vergangenen Tagen hatte es zwischen den beteiligten Unternehmen und dem Senat nach Handelsblatt-Informationen intensive Gespräche unter höchster Geheimhaltungsstufe gegeben. Neben der bestehen bleibenden Kontrolle der Stadt habe diesmal auch überzeugt, dass MSC Zusagen für die Sicherung von Jobs gemacht habe, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Das sei am Mittwoch in einer Absichtserklärung mit MSC festgehalten worden. Vor einem Vollzug des Deals werden sich die übrigen HHLA-Aktionäre noch positionieren müssen. Rund ein Drittel der Aktien befindet sich in Streubesitz. Auch die Reaktion der HHLA-Geschäftsführung selbst steht noch aus. Mehr: Investor Kühne bekundet Interesse am Hamburger Hafen