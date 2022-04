Logistik Schenker Ventures steigt bei Warehousing1 ein

Frankfurt Der Risikokapitalgeber ist im Grunde selbst noch ein Start-up. Erst im vergangenen Jahr wurde Schenker Ventures gegründet. Darin hat die Logistiktochter der Deutschen Bahn, DB Schenker, alle ihre Venture-Aktivitäten gebündelt, um Gründer aus der Logistik- und Lieferkettenbranche besser unterstützen zu können.

Nun ist sein erstes Investment gefunden. Zusammen mit anderen Geldgebern beteiligt sich Schenker Ventures an einer Finanzierungsrunde des Berliner Jungunternehmens Warehousing1. Das Engagement wird am Donnerstag verkündet.

Warehousing1 kümmert sich um ein bekanntes Problem vieler E-Commerce-Firmen. Die Zahl der Bestellungen steigt schneller als erwartet. Die Folge: Die Logistik im Hintergrund kommt nicht mit, Kunden müssen teils länger auf ihre Lieferung warten. Das frustriert die Kunden und drückt im Zweifel das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Warehousing1 bietet Firmen Dienstleistungen an, damit diese ihre Waren schnell ausliefern können. „Für uns war es wichtig, aktive Partner zu gewinnen, die uns spezifisches Know-how aus der Logistikbranche vermitteln können und wollen“, sagt Nils Aschmann, Chef von Warehousing1. Er hat die Firma zusammen mit Nico Szeli und Fabian Sedlmayr 2018 gegründet.

Die Idee der drei Gründer: Dienstleistungen von kleinen und mittleren Logistikunternehmen werden gebündelt. Daraus entsteht ein umfassendes Netzwerk, auf das die E-Commerce-Firmen zugreifen können. Mittlerweile gibt es 850 Standorte, 500 Partner arbeiten in der Logistik mit Warehousing1 zusammen.

Geschäftsdaten nennt das Team von Warehousing1 wie bei Start-ups üblich nur wenige. Laut Aschmann war der Umsatz auf der Plattform im vergangenen Jahr im unteren achtstelligen Bereich, mit starken Wachstumsraten. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die junge Firma tätig.

Auch die Sennder-Gründer mischen bei Warehousing1 mit

In der Logistikbranche findet das Geschäftsmodell offensichtlich Anklang. Das zeigt die Liste der bisherigen Investoren: Unter anderem sind darunter David Nothacker, Nicolaus Schefenacker und Julius Köhler. Die drei haben 2015 das Logistik-Start-up Sennder gegründet, das mittlerweile zu den sogenannten Unicorns in Deutschland gehört, Unternehmen also, die eine Bewertung von einer Milliarde Dollar und mehr erreichen.

Zudem zählen HV Capital, Base10 Partners und Discovery Ventures zu den Risikokapitalgebern. Und nun stellt also auch die Schenker-Tochter zusammen mit Aster Capital, Wille Finance, HV Capital und Base10 Partners der Firma zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Für Paulina Banszerus, Investmentmanagerin bei Schenker Ventures, ist es mehr als nur ein finanzielles Engagement: „Durch unser Netzwerk und unsere Logistikexpertise sowie die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Finanzinvestoren möchten wir für Warehousing1 einen Wettbewerbsvorteil schaffen.“ So soll das Team von Warehousing1 im Netzwerk von DB Schenker auch Zugang zu Expertinnen und Experten etwa für Lagerlogistik, IT-Infrastruktur und den Online-Einzelhandel bekommen.

