Logistik Spediteure klagen über hohen Dieselpreis: „Wir zahlen bei jedem Auftrag drauf“

Weil Diesel so teuer ist, überlegt der Wittenberger Spediteur Detlef Benecke, seine Laster stehen zu lassen. Er fürchtet um seine Existenz – wie viele andere.

„Überlegen, ob wir die Fahrzeuge nicht einfach stehen lassen.“ (Foto: Pressebild) Wittenberger Spediteur Detlef Benecke

Düsseldorf Die Fahrt ins Büro versetzte Detlef Benecke, so jedenfalls erzählt es der Spediteur aus dem brandenburgischen Wittenberge, an diesem Morgen unter Schock. 2,34 Euro habe die Tankstelle im Ort an der Dieselzapfsäule pro Liter verlangt, 64 Cent mehr, als er Anfang Januar in seinen Frachtverträgen kalkulierte.

Der kräftige Fuhrunternehmer mit dem weißblonden Haarschopf sitzt an seinem vollbepackten Schreibtisch, hinter sich zwei Grünpflanzen auf dem Fensterbrett, und redet sich in Rage. „Wir haben schon vorher nur 20 bis 60 Euro pro Tag an jedem Lkw verdient“, sagt er. „Jetzt zahlen wir 30 bis 40 Euro drauf.“