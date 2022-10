Logistik-Start-up Instafreight holt DHL-Frachtexperten Martin Leopold

Düsseldorf Die Berliner Onlinespedition Instafreight, eine Beteiligung der Start-up-Schmiede Rocket Internet, erhält Zuwachs von ihrem mächtigsten Konkurrenten. Wie das Handelsblatt erfuhr, soll der langjährige DHL-Manager Martin Leopold künftig die Geschäftsleitung um den Unternehmensmitbegründer Philipp Ortwein ergänzen. Für Leopold sei die Position des Chief Financial Officers (CFO) neu geschaffen worden, hieß es.

Der 54-Jährige leitete zwischen 2014 und 2017 das Finanzressort von DHL Freight, einer Tochter der Deutschen Post in Bonn. Zuletzt war er im Frachtgeschäft für die globale Verkaufsorganisation verantwortlich, zu der auch die DHL-Onlineplattform „Saloodo“ zählt – ein direkter Wettbewerber von Instafreight.

Nach eigener Darstellung hält das 2016 in Berlin gegründete Start-up Ladekapazitäten von 25.000 Frachtunternehmen auf seiner digitalen Plattform bereit, die per Klick von Industriekunden gebucht werden können. 2021 wuchs der Firmenumsatz um 34 Prozent auf 43 Millionen Euro.

Nun dürfte es zur Aufgabe des neuen Finanzchefs werden, im Unternehmen für schwarze Zahlen zu sorgen. Die gab es bis zur letzten Bilanzveröffentlichung Ende 2020 aus Berlin noch nicht. Obwohl Instafreight-Kunden im Durchschnitt sieben Prozent des Auftragsvolumens als Vermittlungsgebühr überwiesen, blieb dem Unternehmen ein Jahresfehlbetrag von sieben Millionen Euro.

„Instafreight ist in den vergangenen Jahren außerordentlich schnell gewachsen. Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, verstärken wir uns in diesem Herbst mit einem in der Branche sehr geachteten Manager“, erklärte dazu Verwaltungsratschef Dirk Reich, der lange Jahre selbst in Spitzenpositionen bei Kühne + Nagel und Cargolux tätig war.

