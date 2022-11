Logistik Stellenabbau verschärft das Chaos bei den Reedern

Nach dem Ausbruch von Corona starteten zahlreiche deutsche Reedereien einen massiven Stellenabbau. Nun klagen sie über Personalmangel.

Mitarbeiter verzweifelt gesucht. (Foto: IMAGO/Nikito) Containerschiff HMM Algeciras in Hamburg

Düsseldorf Die sich abzeichnenden Überkapazitäten in der Containerschifffahrt sind nicht der einzige Punkt, an dem sich die großen Reedereikonzerne in jüngster Zeit verkalkuliert haben. Auch das Chaos im weltweiten Seeverkehr, seit Herbst 2021 Ursache zahlloser Störungen in der Warenversorgung, ist überraschend auch Folge einer verfehlten Personalpolitik der Reedereien.

Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervor, die im Mai und Juni 2022 insgesamt 106 deutsche Seefahrtsunternehmen untersuchte. Die Ergebnisse liegen dem Handelsblatt nun vor.

Danach klagten Mitte des Jahres 55 Prozent der Reedereien über einen Mangel an Fachkräften. Unter den Linienreedereien sah die Situation noch schlimmer aus. „Drei von vier dieser Unternehmen verstehen den Mangel an Fach- und Nachwuchskräften als ihr größtes Problem“, heißt es dazu in der PwC-Studie.