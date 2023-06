Logistikkonzern Deutsche Post tritt künftig als „DHL Group“ auf

Der neue Konzernchef Tobias Meyer will mit dem Namen den Umbau zum internationalen Logistikkonzern unterstreichen. In Deutschland bleibt aber alles beim Alten.

In den meisten internationalen Märkten tritt der Konzern bereits als DHL auf. (Foto: dpa) Post-Zentrale in Bonn

München Die Deutsche Post tritt künftig unter dem Namen DHL Group auf. Unter dem Markennamen und dem zugehörigen Logo, das in Deutschland vor allem durch die gleichnamige Paketsparte bekannt ist, werde vom 1. Juli an der gesamte Konzern geführt, teilte die Post am Montag mit.

Mehr als 90 Prozent der Umsätze des Konzerns würden bereits unter dieser Marke erwirtschaftet, begründete der neue Vorstandschef Tobias Meyer die Entscheidung. Sie spiegele den Umbau des Unternehmens zum internationalen Logistikkonzern in den vergangenen Jahren wider. „Wir nutzen in allen Märkten außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL“, sagte Meyer.

Den Namen DHL hat die Post von dem 1969 gegründeten und 2002 an sie verkauften US-Paketdienst übernommen. Die drei Buchstaben stehen für dessen Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn.

In Deutschland werde das Unternehmen weiterhin als Deutsche Post auftreten. Auch der Name der börsennotierten Muttergesellschaft Deutsche Post AG soll bestehen bleiben. Nur das Börsenkürzel werde von „DPW“ auf „DHL“ geändert.

Die Post liegt mit der Umbenennung im Trend. Der Baustoffkonzern Heidelberg Cement heißt inzwischen Heidelberg Materials. Wenige Monate nach dem Konzernauftritt wurde auch der Name der börsennotierten AG entsprechend geändert. Die Münchener Rückversicherung nennt sich seit Jahren Munich Re, hat aber den traditionellen Namen der Muttergesellschaft nicht geändert. Mehr: Tobias Meyer, der (fast) unsichtbare Vorstandschef der Deutschen Post