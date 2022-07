Logistikkonzern Kühne+Nagel profitiert vom Logistikchaos – Chef Trefzger verabschiedet sich mit Gewinnsprung

Der neue Chef, Stefan Paul, übernimmt einen hochprofitablen Konzern. Nun muss er Kühne+Nagel auf ein Ende der Logistik-Sonderkonjunktur vorbereiten.

Der designierte CEO Stefan Paul hat die Lkw-Frachtsparte auf Gewinn getrimmt. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Logistikzentrum von Kühne + Nagel in Deutschland

Zürich Kühne+Nagel profitiert vom weltweiten Logistikchaos. Der führende Händler von Frachtkapazitäten mit Sitz im Schweizer Ort Schindellegi hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn von 764 Millionen Schweizer Franken auf 1,6 Milliarden Franken mehr als verdoppelt. Der freie Cashflow kletterte um 300 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken. Das sind Mittel, die Kühne+Nagel etwa für Dividenden oder Tilgungen zur Verfügung stehen.

Detlef Trefzger, der zum 1. August den Chefposten bei Kühne+Nagel an seinen Vorstandskollegen Stefan Paul übergibt, sagte: „Die Unsicherheiten und Herausforderungen in den globalen Lieferketten setzten sich 2022 fort.“ Die Corona-Lockdowns in China sorgen für weiter hohe Kosten, besonders in der Seefracht.

Als weltgrößter Vermittler von Frachtkapazitäten konnte Kühne+Nagel diese Kosten erfolgreich an die Kunden weitergeben. „Auf Basis unserer digitalen Plattformen und Industrielösungen sowie des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden konnten wir effiziente und komplexe Logistiklösungen für unsere Kunden realisieren“, erklärte Trefzger.