Lorenza Luti Was die Gründer-Enkelin mit der italienischen Designmarke Kartell vorhat

Mailand Als Lorenza Luti über ihren Stand führt, zeigt sie sofort auf eines ihrer Lieblingsprojekte: „ReChair“ heißt der Stuhl, der hier auf dem „Salone del Mobile“ in Mailand präsentiert wird, Italiens größter Möbelmesse. Er ist aus Müll entstanden. Genauer: aus alten Kaffeekapseln des Espressoherstellers Illy. „Wir versuchen immer mehr Materialien zu verwenden, ohne neue herzustellen“, sagt Luti, Enkelin des Firmengründers und seit 17 Jahren Marketingchefin des Möbelherstellers Kartell.

Bald soll es auch einen Teppich geben, der aus alten Plastikflaschen besteht. Selbst Lampen lassen sich bereits mit recyceltem Metall und Plastik herstellen. Kartell hat schon heute Bioplastik oder kompostierbare Möbel im Programm. Große Verkaufserfolge erzielt das Unternehmen aus dem Süden Mailands damit zwar noch nicht. „Am Ende siegt bislang die Schönheit des Produkts“, sagt Luti. „Aber die Kunden werden langsam offener für solche Materialien.“

Es ist nicht der einzige Schwenk, den Kartell gerade vollzieht: Lorenza, 44, und ihr Bruder Federico, 42, als Verkaufsleiter für das globale Geschäft verantwortlich, treten langsam aus dem Schatten ihres Vaters heraus. Noch ist der Generationswechsel in vollem Gange, Claudio Luti sitzt weiter im Chefsessel.

Aber der 76-Jährige, der einst Berater von Gianni Versace war und vor 34 Jahren ins Familienunternehmen wechselte, lässt seinen Kindern mittlerweile eine deutlich längere Leine. „Die Firma ist meinem Vater sehr wichtig, früher hat er alles kontrolliert“, sagt Lorenza Luti. „Aber jetzt lässt er uns auch machen.“ Luti senior nimmt sich nicht nur im eigenen Betrieb langsam zurück: Nach fünf Jahren als „Salone“-Präsident gab er vor Kurzem auch die Führung der Messe an eine Nachfolgerin ab.

Lorenza Luti, die 2002 ihre VWL-Diplomarbeit schon zum Thema Generationswechsel schrieb und nach drei Jahren im Arbeitsleben ins Familienunternehmen wechselte, spürt eine große Verantwortung, wie sie zugibt: für das 73 Jahre alte Unternehmen, aber auch für die Familie.

Beim italienischen Möbelhersteller Kartell steht ein Generationswechsel an. (Foto: GIOVANNI_GASTEL) Claudio Luti (Mitte) mit Tochter Lorenza (Marketingchefin) und Sohn Federico (globaler Verkaufsleiter)

Die Identität der Marke will Luti daher auch nicht verändern, wohl aber das Portfolio weiter verbreitern. „Wir machen heute mehr Polstermöbel, mehr Beleuchtung, arbeiten immer daran, unsere Kollektion zu vergrößern“, erklärt sie auf der Messe.

Das erste schwimmende Kartell-Café

Luti will die Marke zum Komplettanbieter machen. Dafür ist sie auch bereit, Kooperationen einzugehen: Im Wohnbereich kommt ein Teil der Sitzpolster etwa von der italienischen Luxusmarke Missoni, für die Badkollektion arbeitet sie mit dem Schweizer Armaturenhersteller Laufen zusammen. Jüngst brachte Kartell gar seine erste eigene Sonnenbrillenkollektion auf den Markt.

Im März ist obendrein die „Toscana“ zur Jungfernfahrt ausgelaufen, das neue Flaggschiff der italienischen Costa-Gruppe. Mit an Bord: das erste schwimmende „Kartell-Café“, ausgestattet mit Tischen, Stühlen und Lampen des Designunternehmens. Es sind dort auch einige Museumsstücke der Firma ausgestellt, genau wie ein „Shop-in-Shop“-Konzept, wo Kunden direkt kleine Mitbringsel kaufen können.

Der Möbelhersteller setzt stärker auf Kooperationen mit anderen Unternehmen. (Foto: Kartell) Kartell-Café auf der „Costa Toscana“

Ohnehin wächst das Geschäft mit Firmenkunden. Luti gründete daher auch eine eigene Einheit, die Hotels auf der ganzen Welt beraten soll. „Ich sehe dort großes Wachstumspotenzial“, betont sie. Luti will dort nicht nur Schlafzimmer ausstatten, sondern auch die Bäder, die Lobby, die Restaurants.

Um das stark gewachsene Portfolio zu zeigen, überarbeiten die Lutis derzeit auch ihre 150 Flagship-Stores. „Wir müssen unsere Ladengröße mitunter verdoppeln, um alles unterzubringen“, sagt Lorenza Luti. In Deutschland ist der Umbau in vollem Gange: Die Geschäfte in Köln und Düsseldorf sind gerade wieder eröffnet worden, als Nächstes sind die Filialen in Berlin und Hamburg dran.

Auch wenn die Onlineverkäufe in der Pandemie zulegten und mittlerweile rund 20 Prozent des Umsatzes ausmachen: Die Geschäfte bleiben das Kerngeschäft. „Das Netz kann die Filiale vor Ort niemals ersetzen“, betont Luti. Die Läden würden die Kunden immer wieder anziehen, selbst wenn sie gerade nicht aktiv auf der Suche nach Möbeln oder Geschenken seien. Denkbar sei höchstens, dass es künftig weniger Geschäfte gebe – dafür aber größere und vor allem konzentriert auf die wichtigsten Städte.

Auf rund 600 Shops kommt die Marke weltweit – auch in Russland, allerdings laufen diese über Franchisepartner. „Abgesehen davon, dass wir den Krieg sehr bedauern, hatten wir viele Kunden sowohl in der Ukraine als auch in Russland“, sagt Luti. Drei bis vier Prozent des Umsatzes machte Russland zuletzt aus. Auch in Italien, Frankreich und Deutschland, den drei Kernmärkten in Europa, merke man die Auswirkungen: „Die Kunden kaufen zögerlicher ein, viele warten derzeit ab, weil die Situation so unsicher ist.“

Auch bei der Materialbeschaffung gibt es Probleme. „Wir haben zwar verglichen mit anderen Möbelunternehmen das Glück, sehr viele Lagerbestände zu haben und uns auf unsere Lieferanten, gerade im Kunststoffbereich, verlassen zu können.“ Einige Metalle, die Kartell neuerdings auch verarbeitet, seien aber trotzdem immer schwieriger zu bekommen. Dazu kommen die Engpässe beim Transport, die Preise hätten sich hier schon bis zu vervierfacht.

Hohe Energiepreise und Probleme in der Lieferkette

Auch die gestiegenen Energiepreise bekommen die Lutis zu spüren: Im Februar musste Kartell die Listenpreise um fünf Prozent erhöhen. „Das war unvermeidlich, aber ich habe das Gefühl, dass die Kunden es verstehen“, sagt Lorenza Luti. Im Herbst ist eine weitere Erhöhung um fünf Prozent geplant. Verzögerungen wie in der Autoindustrie, in der Kunden mitunter ein Jahr auf ihren Neuwagen warten müssen, gibt es bei Kartell aber nicht. Schlimmstenfalls liegt die Wartezeit bei ein paar Wochen.

Trotz allem steht Kartell finanziell besser da als je zuvor. 2021 fuhr das Unternehmen ein Umsatzplus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein, erstmals knackte man die Schwelle von 100 Millionen Euro. Insgesamt befindet sich Italiens Möbelbranche derzeit im Aufwind, die Zahlen liegen deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Allein im ersten Quartal 2022 stiegen die Verkäufe um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr an, wie der Verband Federlegno Arredo errechnet hat.

Wann genau Lorenza oder Federico die Führung übernehmen – darüber schweigt sich die Familie weiter aus. Es gibt offenbar noch keinen fixen Plan, zumindest keinen öffentlichen. Luti senior selbst erklärte im vergangenen Herbst im Handelsblatt, dass die Geschwister auch gut gemeinsam übernehmen könnten, weil sie sich ergänzten.

„Wir haben beide klein angefangen, heute arbeiten wir in unseren Bereichen sehr autark“, sagt Lorenza Luti dazu, die selbst zwei Töchter hat. Einmal im Monat treffen sie sich zu einem Meeting, alle bringen sich gegenseitig auf den aktuellen Stand. Auf das Familienleben wirke sich das aber nicht aus, betont Luti: „Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, ohne über das Geschäft zu reden.“

