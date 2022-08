Luftfahrt Airbus storniert angeblich A350-Bestellungen aus Katar

Zwischen der Airline und Airbus schwelt ein Streit um Schäden an Langstreckenflugzeugen des Typs A350. Jetzt hat Airbus laut einem Bericht alle offenen Bestellungen storniert.

Die Airline hatte als erste Fluggesellschaft weltweit 2015 den A350 in Betrieb genommen. (Foto: dpa) A350 von Qatar Airways

Paris Im Streit mit Qatar Airways hat der europäische Flugzeugbauer Airbus Insidern zufolge alle offenen Bestellungen der Fluggesellschaft von Maschinen des Typs A350 storniert. Airbus habe den größten Kunden für die Langstreckenflugzeuge darüber informiert, dass der Rest der A350-Maschinen aus den Büchern genommen werde, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Ende Juni hatte Airbus Bestellungen von 19 A350 aus Katar in den Büchern stehen. Weder der Flugzeugbauer noch Qatar Airways waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Qatar Airways hatte als erste Fluggesellschaft weltweit 2015 den A350 in Betrieb genommen. Die Airline hat inzwischen Airbus auf mindestens 1,4 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt, nachdem auf Anordnung der örtlichen Flugaufsicht fast die Hälfte seiner A350-Flotte wegen Schäden an der Außenhaut am Boden bleiben musste.

Seither hat Qatar Airways die Annahme weiterer bestellter A350 verweigert und fordert eine Lösung der Außenhaut-Probleme. Airbus hat eingeräumt, dass es Qualitätsmängel bei den Flugzeugen gibt, die allerdings kein Sicherheitsrisiko darstellten.

Mehr: Qatar Airways unterliegt im Streit um Airbus-Großauftrag vor Gericht