 Luftfahrt: Airlines klagen über betrunkene und rauchende Passagiere

Betrunkene oder rauchende Fluggäste – die Zahl der Passagiere, die sich an Bord danebenbenehmen, ist 2022 um 47 Prozent gestiegen. Dabei drohen hohe Strafen.

Immer häufiger muss die Polizei gegen aufmüpfige Passagiere an Bord einschreiten. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Polizei am Düsseldorfer Flughafen

Frankfurt Wer mit Flug DL 097 von Delta Airlines am vergangenen Freitag von Paris nach Detroit wollte, wird diese Reise wohl nicht so schnell vergessen. Statt in der US-Autometropole landete der Airbus A330 mit 261 Passagieren an Bord in Stephenville in Kanada. Der Grund: Ein Passagier war völlig ausgerastet.

An Bord spielten sich offenbar dramatische Szenen ab: Nach Behördenangaben war ein 38-jähriger Amerikaner so sehr in Rage geraten, dass er von der Kabinencrew in seinem Sitz fixiert wurde. Doch der Mann riss sich los. Daraufhin sollen mehrere Fluggäste versucht haben, ihn bis zur Landung zu bändigen. Der Pilot setzte einen Notruf ab.

Situationen wie diese sind keine Ausnahme mehr. Der globale Airlineverband IATA legte vor wenigen Tagen erschreckende Zahlen vor. Danach stieg die Zahl der Vorfälle an Bord – im Fachjargon ist von „unruly passenger incidents“ die Rede – im vergangenen Jahr um 47 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen