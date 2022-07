Luftfahrt Auf dem Weg zum emissionsfreien Fliegen: Triebwerks-Spezialist MTU investiert in Wasserstoff

Der Dax-Konzern forciert Studien für die fliegende Brennstoffzelle. Im Militärbereich muss MTU wertberichtigen, weil der Bund bei der Konkurrenz einkauft.

Der Dax-Konzern MTU investiert kräftig in die Erforschung und Entwicklung von Wasserstoff-Antrieben für Flugzeuge. (Foto: dpa) Wartungsarbeiten an einem Triebwerk

Frankfurt Der Münchener Triebwerks-Spezialist MTU macht Tempo bei der Entwicklung nachhaltiger Flugzeugantriebe. Das Unternehmen investierte im ersten Halbjahr 2022 mit 135 Millionen Euro 32 Prozent mehr in die Forschung und die Entwicklung als in der ersten Hälfte des Vorjahrs. Das geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den das Unternehmen am Mittwochmorgen publizierte.

Das Geld fließt unter anderem in Studien, mit denen der Dax-Konzern künftige Antriebe mit Wasserstoff und fliegenden Brennstoffzellen erforschen und entwickeln will. Die hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben würden belegen, „dass wir in die Zukunft einer nachhaltigen, emissionsfreien Luftfahrt und damit in die Zukunft der MTU investieren“, sagte CEO Reiner Winkler. Winkler übergibt die Leitung des Unternehmens am Jahresende an Technikvorstand Lars Wagner.