Luftfahrt Brussels-CEO Peter Gerber wird neuer Condor-Chef

Der Ferienflieger Condor bekommt einen neuen Chef – und der kommt ausgerechnet von der größeren Rivalin Lufthansa.

Der CEO verlässt Brussels Airlines mit sofortiger Wirkung. (Foto: imago images/Belga) Peter Gerber

Frankfurt Überraschender Wechsel in der Luftfahrtbranche. Peter Gerber, bisher Chef der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines, wird zum 1. Februar 2024 CEO der Ferienfluggesellschaft Condor. Das teilte Condor am Dienstagabend mit.

Gerber hat sein Amt bei Brussels mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ein Grund dafür dürfte sein, dass in den Verträgen von Lufthansa eine Wettbewerbsklausel enthalten ist, die den direkten Wechsel zu einem Rivalen für zwölf Monate untersagt. Je länger Gerber bei Brussels geblieben wäre, desto später hätte er bei Condor anfangen können.

Bei Lufthansa dürfte die Personalie für einige Unruhe gesorgt haben. Zum einen reißt sie kurzfristig eine Lücke bei Brussels Airlines - und das in einer Phase, in der sich die Fluggesellschaft gerade mühsam aus der Pandemie heraus in Richtung Gewinnzone arbeiten muss. Zum anderen geht Gerber just zu der Fluggesellschaft, der Lufthansa mit der noch recht jungen Plattform Eurowings Discover die Kunden streitig machen will.