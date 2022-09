Luftfahrt Bund will weitere Lufthansa-Anteile loswerden

Der Staat hat in der Coronakrise die Fluggesellschaft gestützt, was nun nicht mehr nötig ist. An den freiwerdenden Anteilen dürfte ein Einzelaktionär Interesse zeigen.

Der Staat will sich von weiteren Anteilen der Airline trennen. (Foto: AP) Flugzeug der Lufthansa Frankfurt Der Bund will seine in der Coronakrise erworbene Beteiligung an der Lufthansa weiter abbauen. Der Staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds wolle institutionellen Investoren rund 74,4 Millionen Lufthansa-Aktien in einem beschleunigten Bieterverfahren zum Kauf anbieten, teilte eine mit der Transaktion beauftragte Bank am Dienstag mit. Das Paket entspreche 6,2 Prozent des Lufthansa-Aktienkapitals. Eine andere Bank nannte die voraussichtliche Preisspanne für die Platzierung mit 6,09 bis 6,15 Euro je Aktie und das Gesamtvolumen des Verkaufs mit rund 470 Millionen Euro. Der Bund war dem Luftfahrtkonzern in der Coronakrise mit Eigenkapital beigesprungen, seine Beteiligung von zuletzt knapp zehn Prozent muss der Staat bis spätestens 2023 wieder verkaufen. Zuletzt hatte überraschend Großaktionär und Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne überraschend erklärt, weitere Anteile an der Fluggesellschaft erwerben zu wollen. Die Lufthansa-Aktie kostete zum Handelsschluss am Dienstag 6,32 Euro. Mehr: Kühne will doch mehr Aktien von Lufthansa zukaufen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

