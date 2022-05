Luftfahrt Der Lufthansa-Einstieg bei ITA steht kurz bevor – und könnte billiger werden als gedacht

Am Montag werden Lufthansa und MSC wohl ihr Angebot für die italienische Airline abgeben. Immer klarer wird, wie der Deal aussehen wird.

Die Nachfolgeairline von Alitalia könnte bald im Reich von Lufthansa landen. Die Chancen dafür stehen gut. (Foto: Reuters) Jet von ITA Airways in Rom

Frankfurt Für die Investoren dürfte es eine gute Nachricht sein: Sollte der Einstieg bei der italienischen ITA gelingen, wird er für Lufthansa zunächst nicht so teuer wie erwartet werden. Nach Informationen aus Finanzkreisen wird Europas größte Airline-Gruppe zunächst nur mit wenig eigenem Geld dabei sein. Die Finanzierung werde zum größten Teil von der Schweizer Reederei MSC übernommen.

Aktionäre und Analysten hatten in den vergangenen Monaten Bedenken geäußert, ob die Lufthansa so kurz nach der staatlichen Rettung während der Pandemie eine solche Übernahme stemmen könne. Ein mögliches Investment in ITA lasse die Hoffnung auf einen verbesserten Einsatz des Kapitals schwinden, hatte zum Beispiel Alex Irving von Bernstein Research beklagt.

