Luftfahrt Droht Privatjets bald ein Startverbot?

Frankfurt Die Dimensionen sind unvorstellbar: 342,7 Quadratmeter Fläche bietet die Boeing 777X ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin. Der VIP-Businessjet ist damit fast viermal so groß wie eine durchschnittliche deutsche Wohnung. Zum ersten Mal seit der Vorstellung im Jahr 2018 hat Boeing im Mai so ein Privatflugzeug verkauft – an einen nicht genannten Kunden.

Auch wenn der VIP-Jet eine Ausnahme ist – im Markt für Privatjets ist ein Wettrennen um Stärke und Größe entbrannt. Honda Aircraft arbeitet am Honda Jet 2600, einem Privatflugzeug für bis zu zehn Fluggäste und mit einer Reichweite von fast 5000 Kilometern. Der brasilianische Hersteller Embraer überlegt nach eigenen Aussagen, Flugzeuge oberhalb seiner bisher größten Jet-Klasse – der Praetor-Familie – zu entwickeln. Zwölf Passagiere sollen Platz finden und 7440 Kilometer weit fliegen können.

Was alle Pläne eint: Die Flugzeuge sollen mit Verbrennermotoren angetrieben werden. Zwar können sie auch synthetisch hergestelltes Kerosin verarbeiten, das sogenannte SAF. Doch neue und klimaneutrale Antriebskonzepte finden sich bei den Herstellern nicht, wie sich kürzlich bei der EBACE in Genf zeigte, der Flugschau für die Business Aviation.

Das stößt den Betreibern und Nutzern dieser Flugzeuge zunehmend auf. „Auf der EBACE gab es keine echten Neuentwicklungen, es war eine Schau der Dinosaurier“, sagte Andreas Mundsinger, Geschäftsführer der German Business Aviation Association (GBAA), dem Handelsblatt: „Wir brauchen mehr Taten auch auf Herstellerseite. Ankündigungen reichen nicht.“

Der Druck auf die Privat- und Geschäftsflugzeuge wächst von Tag zu Tag. Längst machen nicht mehr nur Klimaaktivisten auf deren exzessive Nutzung aufmerksam. In Ländern wie Frankreich, Österreich, Irland oder den Niederlanden schießen sich auch Politiker auf die Branche ein.

Mit Aktionen wie dieser Anfang Juni machen Klimaaktivisten immer wieder auf die ihrer Meinung nach exzessive Nutzung von privaten Flugzeugen aufmerksam. (Foto: ddp/JONAS GEHRING) Mit Farbe besprühter Jet auf Sylt

„Aktuell haben wir den Eindruck, dass viele Regierungen in Europa noch gegen eine Regulierung oder gar Verbote sind“, sagte Mundsinger. Aber die Befürchtung wachse, dass die Branche in Europa irgendwann reguliert werde. Vor allem wenn sich zeigen sollte, dass die Luftfahrt die Klimaziele nicht erreichen wird, weil Staaten außerhalb Europas weitaus lockerer mit dem Thema umgehen würden. „Die größte Sorge ist, dass es zu einem politischen Aktionismus kommen könnte, der der Umwelt wenig bringt.“

Mehrere Staaten fordern von der EU ein härteres Vorgehen gegen Privatjets

Erste Bemühungen, die private Luftfahrt unter strenge Auflagen zu stellen, gibt es in Frankreich. Zwar scheiterte Clement Beaune, der Verkehrsminister des Landes, im vergangenen Sommer mit der Idee, private Reisen in den Geschäftsflugzeugen zu verbieten. Doch nun soll die Steuer auf Kerosin für die privaten Flugzeuge deutlich erhöht werden – auf das Niveau von Autobenzin.

Damit nicht genug. Am 1. Juni befassten sich die Mitglieder des Europäischen Rates für Transport, Telekommunikation und Energie mit einer Eingabe der Delegierten aus Frankreich, Österreich, Irland und den Niederlanden. Sie fordern die EU auf, härter gegen die Privatflugzeuge vorzugehen. „Wir glauben, dass dieses Thema eine höhere Aufmerksamkeit erfordert, insbesondere durch die Untersuchung möglicher regulativer Maßnahmen“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt.

Auch wenn die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean regulative Eingriffe in die Privatfliegerei bisher ablehnt, wird der Druck nicht nachlassen. Zumal privates Fluggerät immer häufiger genutzt wird. Nach Daten der europäischen Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol hoben diese im vergangenen Jahr mehr als 94.000-mal in Deutschland ab, ein Plus von neun Prozent. Über 70 Prozent der Flüge gingen über eine Strecke von weniger als 500 Kilometern, sehr viele flogen sogar weniger als 300 Kilometer weit.

Schon diese Zahl bringt die Branche in Erklärungsnot. Hinzu kommt: Rein private und geschäftliche Flüge werden in der Diskussion vermischt. Es wird bei der Anmeldung eines Flugs zwar nicht hinterlegt, warum dieser stattfindet. Eine Indikation liefern aber die Ziele. So gingen von den mehr als 10.000 Privatflügen am Hamburger Flughafen zwischen Anfang 2022 und April 2023 gut zwölf Prozent zu Ferienzielen wie Westerland, Mallorca, Teneriffa oder Ibiza.

„Das Bashing gegen unsere Branche ist einseitig“, klagt Mundsinger vom Verband GBAA: „Wir brauchen eine sachliche Diskussion mit allen Beteiligten, gerade mit den Klimaaktivisten.“ In der aktuellen Debatte über die Privatfliegerei werde ausgeblendet, dass Unternehmer und Manager das Geschäftsflugzeug manchmal brauchen, weil es schnell gehen müsse und es keine Alternative gebe: „Für die Unternehmen ist das Fliegen Mittel zum Zweck.“

Erste Flughäfen wollen Privatjets verbannen

Künftig könnte es für sie aber schwieriger werden, überall hinzufliegen. Der Flughafen Amsterdam Schiphol will Privatjets spätestens ab 2025 komplett verbannen. Und auch der Flughafen Düsseldorf möchte die Zahl der Privatflüge reduzieren, um mehr Flexibilität für die Linienverbindungen zu bekommen.

Mundsinger weiß, dass die Branche beim Thema Klima handeln muss: „Wir haben verstanden, dass wir was machen müssen.“ Doch statt Flüge zu reglementieren, seien andere Hebel sinnvoller. Etwa bei der Zuteilung der sogenannten CO2-Verschmutzungsrechte durch die EU.

So haben gewerbliche Luftfahrtunternehmen eine Freigrenze von 10.000 Tonnen, nicht gewerbliche von 1000 Tonnen. „Wir hätten nichts dagegen, wenn diese Freigrenzen abgesenkt würden. Doch bisher scheut sich die EU-Kommission davor wegen des angeblich hohen bürokratischen Aufwands“, sagte Mundsinger.

Auch gegen eine höhere Besteuerung hat der Verbandssprecher grundsätzlich nichts einzuwenden. Nach Angeben des GBAA sind rund 34 Prozent der Flüge mit Privatflugzeugen nicht gewerbliche Verkehre. Dazu zählen etwa die Werkverkehre von Firmen wie Würth, Herrenknecht, BMW AG, Viessmann, Brose, Liebherr. Diese Unternehmen zahlen beim Tanken eh schon Steuern.

Dagegen sind die gewerblichen Luftfahrtunternehmen in der Geschäftsluftfahrt von der Energiesteuer befreit, analog zu den kommerziellen Fluggesellschaften. „Wir wehren uns nicht gegen eine Besteuerung“, sagte Mundsinger: „Die Flüge werden dann eben teurer.“

